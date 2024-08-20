MHP’liler Beykoz’da Suavi Konserine saldırdı

İstanbul Beykoz’da düzenlenen “19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü” kutlamasında sanatçı Suavi’nin sahne aldığı etkinlikte MHP’li bir grup konseri bastı.

Beykoz Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte Suavi konseri sırasında bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanlığı, sanatçı Suavi’yi hedef gösteren açıklamalarda bulunmuştu.

Açıklamada “Milli ve manevîyönü yüksek, vatansever karakteriyle Beykozlu kimliğinden gurur duyan hemşehrilerimizle birlikte bu görüşleri gönülden paylaşarak sormaktayız: Neden Suavi? Selahattin Demirtaş’a selam yollayarak etkinliklerini politik bir propaganda üssüne dönüştüren Suavi’nin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkanlarla birlikte hareket ettiği delilleriyle sabittir. denildi.

MHP Beykoz İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan bir başka açıklama ise şöyleydi:

“Beykoz’da Suavi Konseri kabul edilemez”

19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü kutlamalarında sahne alacak sanatçının seçimi, Beykoz’un değerleri ve milli duygularıyla uyumlu olmalıdır. Ancak, bu yılki kutlamalarda teröre ve onun siyasi kanadına açık destek veren Suavi’nin sahne alacak olması, büyük bir üzüntü ve rahatsızlık yaratmıştır. 10 Ekim 2011 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde düzenlediği hava harekatında etkisiz hale getirilen Alişer Koçgiri kod adlı terörist Yücel Halis’in ‘taziye evine’ gittiği belgelenmiş Suavi’nin sanatçı kimliği toplum vicdanında geçersizdir. Bu tür bir kişinin Beykoz’un önemli ve anlamlı gününde sahne alması, milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmaz. Osmanlı Devleti’nin İstanbul’daki ilk fetih kalesi, Yıldırım Bayezid Han’ın Anadolu Hisarı ile Büyük Fetih’i müjdelediği, Mareşal Fevzi Çakmak Paşa’nın İstiklal Harbi için canı pahasına yola çıktığı ve vatan uğruna şehitler vermiş kahramanları bağrında taşıyan Beykoz’un en özel bu gününde, Suavi’nin sahne alması, milli duyguları hiçe saymanın bir göstergesidir ve kesinlikle kabul edilemez.

Suavi’den açıklama

Sanatçı Suavi yaşananların ardından X hesabından yaptığı açıklamada “Dünya Beykozlular gününde çok keyifli bir sahne, eylenceli bir gece yaşadık. Katkı verenlere, benimle birlikte söyleyenlere ve ev sahipliği yapan Alaattin KÖSELER başkana ve ekibine içten teşekkürler. Gayrısı “teferruat”” ifadelerini kullandı.

Dünya Beykozlular gününde çok keyifli bir sahne, eylenceli bir gece yaşadık. Katkı verenlere, benimle birlikte söyleyenlere ve ev sahipliği yapan Alaattin KÖSELER başkana ve ekibine içten teşekkürler.

Gayrısı “teferruat” — SUAVİ (@Suavi_Suavi) August 19, 2024

Haluk Levent’ten Suavi’ye destek

Haluk Levent, saldırı girişiminin ardından bir mesajla sanatçıya desteğini açıkladı.

Birkaç hafta önce Merih Demiral’ın bozkurt işareti yaptığı için UEFA tarafından cezalandırılmasında UEFA’ya lanet okuduğunu ve “linç yediğini” belirten Levent, “Yeni bir linç yükleniyor şimdi. Olsun. Suavi. Depremde gecesini gündüzüne kattı. Benden çok daha fazla Hatay’da kaldı. Halkını, milletini seven onları korumak için canını dişine takan adamdır Suavi. Herkesi tek bir cümleyle tek bir kelime ile vatan haini, terörist ilan etmek artık sokağın sesini yansıtmıyor. Sokakta deprem hala konuşuluyor. Her yedi kişiden birinin akrabası dolaylı dolaysız bu depremden etkilendi” dedi.

Haluk Levent, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hepimiz herkes gibi olmak zorunda değiliz. Ortak paydalarımız var. Şimdi diyeceksiniz ki ‘yine Haluk Levent gibi değil, Ahbap başkanı gibi konuştu.’ Evet Ahbap başkanlığını bırakana kadar politik konulara girmeyeceğim. Oportünist takılacağım Suavi ile birçok konuda farklı görüşlerde olabilirsiniz. Ama ayrıştırma yapmak, bölmek bu ülkeye yakışmaz. Benim de Suavi ile görüş ayrılıklarım olabilir… Ama Suavi’ye de vatanseverlik konusunda laf ettirirsem kendimi affetmem. İyi ki varsın Suavi. Hatay halkı yaptıklarını unutmayacak.”