TBMM’de Akın Gürlek kavgası

TBMM'de yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreni öncesi AK Parti ile CHP'li milletvekilleri yumruklaştı

TBMM'de yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreni öncesi AK Parti ile CHP'li milletvekilleri yumruklaştı

TBMM’de büyük kavga

Akın Gürlek‘in Adalet Bakanı olarak atanmasını Meclis’te protesto eden CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti.

Gürlek’în yemin ederek göreve başlaması gerekiyordu.

CHP‘liler Gürlek’in seçilmediğini atandığını belirterek seçilmemiş bir bakanın yemin etmesinin anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

CHP’lilerin kürsüyü bırakmaması üzerine çıkan kavgada AK Partili Osman Gökçek, CHP’li Mahmut Tanal’a yumruk attı.

İddialara göre Tanal’ın burnu kırıldı.

Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek, TBMM’de çıkan kavga sonrası AK Partili milletvekillerinin arasında yemin etti.

Akın Gürlek yemin etti – Video

