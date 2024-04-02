2024 ilçe haritası AKP’deki çöküşü net bir şekilde gösterdi

31 Mart 2024 seçimlerinde çok sayıda büyükşehir ve il belediyesi AKP’den başta CHP olmak üzere diğer partilere geçti. Yerel seçim ilçe haritası AKP’deki çöküşü daha net bir şekilde ortaya koydu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hüsran yaşayan AKP, 3 büyükşehir, 12 il ve 179 ilçe kaybetti.

AKP’nin kazandığı yerler 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçe belediyesinde kaldı.

Cumhur İttifakı ortağı MHP ise 1 büyükşehir, 2 il ve 122 ilçe belediyesi kaybetti. MHP 8 il ve 122 ilçeyi yönetecek.

CHP, 31 Mart 2024 seçimlerinde 3 kentte daha yarışı önde bitirerek toplam 14 büyükşehir belediye başkanlığını yönetmeye hak kazandı. CHP 2019’a göre 11 il daha kazanarak yöneteceği büyükşehir olmayan il sayısını 21’e yükseltti.

922 yerleşim biriminin yer aldığı yerel seçim ilçe haritasında CHP’nin artışı da net bir şekilde görülüyor.

CHP 2019’a göre yönettiği ilçe sayısını 150 artırarak 337’ye çıkardı.

AKP’deki çöküşün en net görüldüğü şehirler ise Adana ve Mersin oldu. İktidar partisi AKP Adana ve Mersin’de bir tane bile ilçe kazanamadı.

2019 İlçe Haritası;

2024 İlçe Haritası;

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