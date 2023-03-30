Ahmet Necdet Sezer: Kılıçdaroğlu’nu Destekliyorum

Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Kılıçdaroğlu bugün de 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü. Sezer’in isteği üzerine ziyaret basına kapalı yapıldı ve görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen eşlik etti.

Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu’nu uğurlayan Sezer, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada “Başarılı olmasını diliyorum, destekliyorum.” dedi. Görüşme, Ahmet Necdet Sezer’in Gölbaşı ilçesinde bulunan evinde gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu, adaylığından önce TİP ve Sol Parti’yi; adaylığının açıklanmasının ardından BTP, MYP, HDP, Adalet Partisi ve Memleket Partisi ile görüşmüştü.

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