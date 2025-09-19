En Son HaberlerPolitikaTürkiye

Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak şoku

Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı ahmak davasında aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı

NationalTurk NL19/09/2025
20 Bir dakikadan az
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı ahmak davasında aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
WTS ile Ayın Fırsatları

 

Ekrem İmamoğlu siyaset yapamayacak mı?

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda “ahmak davası” olarak bilinen davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezası almıştı.
İmamoğlu’nun istinaf mahkemesine taşıdığı cezaya ilişkin karar çıktı. İstinaf mahkemesi İmamoğlu’nun 2 Yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile TCK 53. maddeden kaynaklanan “siyasi yasağı” da içeren haklardan yoksun bırakma cezasını onadı.
İmamoğlu’nun avukatları İstinaf Mahkemesinin onama kararın Yargıtay’a taşıdı.
Sözcü’ye konuşan Av. Kemal Polat, “Karar bize henüz tebliğ edilmedi. Ancak Yargıtay yolu açık henüz kesinleşmedi. Biz temyiz edeceğiz.” dedi.

Bağlantılar
NationalTurk NL19/09/2025
20 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu