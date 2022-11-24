27 Yıl Sonra Bir İlk: Küba Devlet Başkanı Diaz Ankara’da

27 yıl sonra Türkiye’ye gelen ilk Küba Devlet Başkanı olan Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Ankara’ya gelen Küba Devlet Başkanı olan Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Diaz’ın aracını Külliye önündeki caddede süvariler karşılarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Diaz’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı.

21 pare top atışı ile iki ülke milli marşları okunurken Diaz Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı selamladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diaz merdivenlerde Türkiye ve Küba bayrakları önünde poz verdi.

İkili görüşmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Küba Devlet Başkanı Diaz kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Küba’dan Türkiye’ye devlet başkanı düzeyindeki son ziyaretin devrim lideri Fidel Castro tarafından belediye başkanlığı döneminde İstanbul’da düzenlenen Habitat vesilesiyle 1996 yılında gerçekleştiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

“2016 senesinde Küba’ya Türkiye’den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti yapmıştım. Sayın Devlet Başkanı’nın ziyareti, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tesisinin 70. yıldönümüne denk gelmesi bakımından ayrı önem taşıyor. Sayın Devlet Başkanı ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Ağustos ayında Makanzaz’da meydana gelen patlamalarda ve eylül ayında kasırgada hayatını kaybedenler için taziyelerimi tekrar iletiyorum.”

Erdoğan, Küba ile işbirliği dayanışmasını artırmayı önemsediğini dile getirerek “Küba’dan ülkemize yönelik üst düzey ziyaretlerin artmasından özellikle memnuniyet duyuyorum. Devlet Başkanı ile görüşmelerimizde Türkiye-Küba ilişkilerini tüm cepheleriyle ele aldık. İşbirliğimizi kuvvetlendirmek yönünde güçlü iradeye sahip olmamızı görmek bizleri ayrıca memnun etti. Küba’ya yıllardır uygulanan tek taraflı yaptırımların etkisi aşikardır. Değerli dostumla ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarma kararlılığımızı teyit ettik. Enerji, turizm, inşaat, tarım, kalkınma, sağlık ve çevre gibi alanlarda mevcut işbirliğini geliştirme imkanlarını değerlendirdik” diye konuştu.

Küba Devlet Başkanı Ankara’da: Türk Firmaları Küba’ya İlgi Gösteriyor

ABD yaptırımına rağmen Türk firmalarının Küba’ya ilgisinin sürekli arttığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Devlet Başkanı’nın İstanbul’da iş dünyamızla yapacağı temasların ziyadesiyle verimli geçeceğine inanıyorum. İstanbul ve Havana arasında haftada üç sefer düzenleyen THY, sosyal ve kültürel ilişkilerimize katkı yapıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Türk şirketlerinin Küba’daki yatırımları daha da artacaktır. TİKA’nın Küba’da tarımsal kalkınma alanında sağladığı teknik desteği sürdüreceğiz. Koronavirüse karşı kendi yerli aşılarını geliştirmiş sayılı ülkeler arasındayız. Bundan sonraki süreçte ortak aşı yatırımlarına girmeyi ikili görüşmemizde ele aldık. Bu alanda işbirliğimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacağız” dedi.

Erdoğan’dan sonra konuşan Miguel Diaz Canel, sıcak karşılama için teşekkür ederek “Türk halkının değerlerini, zengin tarihi ve kültürünü her zaman değerli gördük. Bizler için burada bulunmak bir onurdur. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 70. yılına denk gelmesi açısından bu ziyaretimiz önem taşıyor. Sayın Erdoğan’la ikili görüşmemizde, heyetler arasında görüşmelerimizde meyve veren bir çalışma gerçekleştirdik, ortak kararlılığımızı gördük. Mevcut fırsatları değerlendirmek, ticareti güçlendirmek konusunda mutabakata vardık. İyi bir tempo oluşturduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Diaz Anıtkabir’de

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, beraberindeki heyetle Anıtkabir’i de ziyaret etti. Diaz-Canel ve beraberindekiler mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Bermudez ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Bermudez, deftere şu ifadeleri yazdı:

“Küba heyeti, Başkomutan Fidel Castro’nun Küba Cumhuriyeti için bir ilham kaynağı olarak tanımladığı modern Türk ulusunun kurucu babası Kemal Atatürk’e yürekten saygı ve hürmetlerini sunmak için burayı ziyaret ediyor. Küba ve Türk halkları olarak her iki ulusun da kurucularının mirası olan ortak değerlere sahibiz.”

Küba: Rusya’nın kendini savunma hakkı var, devletleri kuşatarak barışı sağlamak mümkün değildir

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

