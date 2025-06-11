İBB soruşturması sonrası 3 ilçede başkanvekili seçimi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Büyükçekmece belediye başkanlarının yerine başkanvekili seçimleri bugün yapılacak.
İBB soruşturmasının ardından İstanbul’da sıcak bir gelişme yaşanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan üç ilçe belediye başkanının yerine vekil seçimi süreci başladı. Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa’da bugün meclislerde başkanvekili seçimi yapılacak. İçişleri Bakanlığı’nın geçici görevden alma kararının ardından süreci yönetecek yeni isimler belediye meclisleri tarafından belirlenecek.
AK Parti adaylarını duyurdu
Soruşturmanın gölgesinde yapılacak seçimler öncesinde AK Parti, üç ilçe için adaylarını netleştirdi. Buna göre:
Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanvekili adayı: Eray Karadeniz
Avcılar Belediyesi Başkanvekili adayı: Mahmud Lökbaş
Büyükçekmece Belediyesi Başkanvekili adayı: Mustafa Yazıcı
Her ilçede yapılacak oylamanın ardından başkanvekilinin belirlenmesi ve yeni yönetimin geçici süreyle görev üstlenmesi bekleniyor.
Gaziosmanpaşa’da başkanvekili belli oldu
Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda başkanvekilliği AK Parti’ye geçti; böylece belediyede yönetim CHP’den AK Parti’ye geçmiş oldu.
Büyükçekmece’de kazanan Ahmet Şahin
Yapılan oylamalar sonucunda Büyükçekmece’de 22 oy alan CHP’li Ahmet Şahin sandıktan galip çıktı.
Avcılar’da seçim bitti
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni de kapsayan yolsuzluk soruşturması kapsamında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Bu gelişme, İstanbul siyasetinde dikkatle takip edilen bir sürecin başlangıcı olmuştu.