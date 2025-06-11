İBB soruşturması sonrası 3 ilçede başkanvekili seçimi

İBB soruşturmasının ardından İstanbul’da sıcak bir gelişme yaşanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan üç ilçe belediye başkanının yerine vekil seçimi süreci başladı. Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa’da bugün meclislerde başkanvekili seçimi yapılacak. İçişleri Bakanlığı’nın geçici görevden alma kararının ardından süreci yönetecek yeni isimler belediye meclisleri tarafından belirlenecek.

AK Parti adaylarını duyurdu

Soruşturmanın gölgesinde yapılacak seçimler öncesinde AK Parti, üç ilçe için adaylarını netleştirdi. Buna göre:

Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanvekili adayı: Eray Karadeniz

Avcılar Belediyesi Başkanvekili adayı: Mahmud Lökbaş

Büyükçekmece Belediyesi Başkanvekili adayı: Mustafa Yazıcı

Her ilçede yapılacak oylamanın ardından başkanvekilinin belirlenmesi ve yeni yönetimin geçici süreyle görev üstlenmesi bekleniyor.

Gaziosmanpaşa’da başkanvekili belli oldu

Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda başkanvekilliği AK Parti’ye geçti; böylece belediyede yönetim CHP’den AK Parti’ye geçmiş oldu.

Büyükçekmece’de kazanan Ahmet Şahin

Yapılan oylamalar sonucunda Büyükçekmece’de 22 oy alan CHP’li Ahmet Şahin sandıktan galip çıktı.

Avcılar’da seçim bitti

Avcılar Belediyesi’nde görevden alınan Utku Caner Çaykara’nın yerine yapılan meclis oylamasında, başkanvekilliği görevine Yüksel Can seçildi. Soruşturma sonrası görevden alma kararı

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni de kapsayan yolsuzluk soruşturması kapsamında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Bu gelişme, İstanbul siyasetinde dikkatle takip edilen bir sürecin başlangıcı olmuştu.