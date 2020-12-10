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Politika

Devlet Bahçeli Aşı Yaptıracağını Açıkladı

Yaşı itibariyle koronavirüs salgınında risk grubunda yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aşı yaptıracağını duyurdu.

Photo of NationalTurk NationalTurk 42 saniye önce
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklaması doğrultusunda, Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.

MHP lideri Bahçeli, aşıyı ilk yaptıranlar arasında yer almış olacak.

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