ABD’nin güneyi için alarm! “Felaket” uyarısı

ABD’de günlerdir süren kar yağışları ve sert soğuklardan çıkmaya çalışan milyonlar, şimdi bambaşka bir tehditle karşı karşıya.

ABD kara kışa teslim

Tahminlere göre hafta sonuna doğru oluşacak yeni sistem, ülkenin güneyinde geniş bir alanda yollara, ağaçlara ve enerji hatlarına ağır buz yükü bindirebilir. Eski Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) baş bilim insanı Ryan Maue, Texas’tan Carolinas’a uzanan hattı işaret ederek bunun “geniş çaplı, potansiyel olarak felaket” bir tabloya dönüşebileceğini söyledi.

“İnsanlar bununla nasıl baş edecek bilmiyorum”

Ryan Maue, fırtınanın yaratabileceği etkiye dikkat çekerken “Bununla insanların nasıl baş edeceğini bilmiyorum” sözleriyle endişesini dile getirdi. Maue, sistemin özellikle güneyde buzlanma riskini büyüttüğünü vurguladı.

Yarım inç buz bile ağır hasar riski taşıyor

Salı günü yapılan uyarılarda buzun, ağaçları ve elektrik hatlarını taşıyamayacak hale getirebileceği ve bunun da geniş çaplı kesintilere yol açabileceği belirtildi. Güney Carolina’daki Newberry Electric Cooperative’in CEO’su Keith Avery, buzlanmanın boyutuna işaret ederek, “Yarım inç buz bile felaket olabilir” dedi.

Meteoroloji’den kar, sulu kar ve dondurucu yağmur uyarısı

ABD Ulusal Hava Servisi (NWS), cuma günü itibarıyla ülkenin geniş bir bölümünde “yoğun kar, sulu kar ve tehlikeli dondurucu yağmur” görülebileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, sistemin hafta sonu boyunca doğuya kayarak pazar gününe kadar Doğu Yakası’na doğru ilerlemesinin beklendiği ifade edildi.

