İşte Tyler Robinson

Tyler Robinson lüks evde oturuyormuş!

Amerika Birleşik Devletleri‘nde aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk’ün katil zanlısı Tyler Robinson‘ın gözaltındaki fotoğrafları yayınlandı. 22 yaşındaki Robinson’ın 500 bin dolar değerindeki aile evinde babası tarafından ihbar edilip polise teslim ettiği netleşti. Aileye yakın kaynaklar sol görüşe yakın olan Robinson’ın son dönemde hedef aldığı Charlie Kirk için “Faşist ve ırkçı” değerlendirmelerinde bulunduğunu söyledi. Tyler Robinson’ın ailesi ise oğullarının bu davranışı ve eylemi sonrası şaşkına döndüklerini bildirdi. Tyler Robinson’ın kurşunların üzerine “Haydi faşist! Yakala” ve “Bu mesajı okuyan eşcinseldir” gibi garip mesajlar yazdığı da FBI tarafından açıklandı. İddialara göre Tyler Robinson, Charlie Kirk’ü kurşun yağmuruna yağdırdığı Utah Üniversitesi’nin öğrencisi de değil. Tyler Robinson’ın babası Matt Robinson’ın uzun yıllar kolluk kuvveti olarak Washington Emniyeti’nde görev yaptığı, ardından ise tezgah, dolap ve taş işleriyle uğraşan bir iş adamı olduğu da öğrenildi.