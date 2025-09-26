AvrupaEn Son HaberlerFutbol

Barcelona’yı Lewandowski kurtardı

İspanya Ligi'nde Barcelona, 1-0 geriye düştüğü Oviedo deplasmanında Robert Lewandowski ile maçı çevirdi

Barcelona kâbus gördü

İspanya Ligi’nde Barcelona, Real Oviedo deplasmanında çok zorlandı. Katalan ekibi 5 maçının 4’ünü kaybeden rakibi karşısında 33. dakikada Alberto Reina’nın golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. 56. dakikada Eric Garcia, kaleci Aaron Escandell’in çeldiği topu boş ağlara gönderdi. 66. dakikada oyuna dahil olan 37 yaşındaki Robert Lewandowski, 70’de Frenkie de Jong’un ortasında sert bir kafayla golü attı ve Barcelona’yı 2-1 öne geçirdi. 88’de Araujo skoru belirledi: 1-3. İspanya Ligi’nde 6 hafta sonunda lider Real Madrid’in 2 puan gerisinde yer alan Barcelona, 28 Eylül’de Real Sociedad’ı ağırlayacak. Arda Güler‘li Real Madrid ise 27 Eylül’de Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

