Polikistik Over Sendromu tedavisi var mı?

Üreme çağındaki kadınların yüzde 8 ile 13’ünde görülen Polikistik Over Sendromu’nun tedavi edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, Polikistik Over Sendromu nedir? PCOS belirtileri nelerdir?

Polikistik Over Sendromu kadınların çoğunun merak ettiği önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Fiziksel ve psikolojik olarak kadınları etkileyen bu durumun bir tedavisi olup olmadığı merak ediliyor. İşte, Polikistik Over Sendromu hakkında merak edilenler…

Polikistik Over Sendromu nedir?

Polikistik over senromu (PCOS), kadınlarda yumurtalıklar içerisinde bulunan ve genellikle iyi huylu birçok kist şeklinde ortaya çıkarak, kişide aşırı tüylenme, adet düzensizliği, sivilceye neden olan hastalıktır. Her 10 kadından birinde görülebilen polikistik over sendromu (PKOS), genetik olduğu düşünülen bir yumurtlama problemidir.

PCOS’un belirtileri nelerdir?

Kaçırılan adet dönemleri, düzensiz adet dönemleri veya çok hafif adet dönemleri

Büyük veya çok sayıda kisti olan yumurtalıklar

Göğüs, mide ve sırt dahil aşırı vücut kılları

Özellikle göbek çevresinde kilo alımı

Akne veya yağlı cilt

Erkek tipi kellik veya saçların incelmesi

Kısırlık

Boyunda veya koltuk altlarında küçük fazla deri parçaları

Boynun arkasında, koltuk altlarında ve göğüslerin altında koyu veya kalın deri lekeleri. Polikistik Over

Sendromu tanısı nasıl konur?

Doktorunuz yaşadığınız süreçle ilgili sorular sorduktan sonra sizi detaylı bir muayeneden geçirecektir.

Ultrason: Bu test kan damarlarının, dokuların ve organların görüntülerini oluşturmak için ses dalgalarını ve bilgisayarı kullanır. Bu test yumurtalıkların boyutuna bakmak ve kist olup olmadığını görmek için kullanılır. Test ayrıca uterusun (endometrium) astarının kalınlığına da bakabilir.

Kan testleri: Bunlar yüksek düzeyde androjen ve diğer hormonları arar. Sağlık uzmanınız kan şekeri seviyenizi de kontrol edebilir. Kolesterol ve trigliserit seviyenizi de kontrol ettirebilirsiniz.

Polikistik Over Sendromu tedavisi var mı?

Polikistik Over Sendromu’nun tedavisi yoktur. Ancak uygulanan tedaviler semptomları iyileştirebilir.

Adet dönemleri düzensiz olan, hamile kalmada zorluk yaşayan, aşırı sivilce ve saç büyümesi yaşayan kişilerin bir hekimle görüşmesi gerekiyor.

PCOS’un bazı semptomları yaşam tarzı değişiklikleriyle azaltılabilir. Sağlıklı bir beslenme ve yeterli egzersiz yapmak, kilo vermenize ve tip 2 diyabet riskini azaltmanıza yardımcı olabilir.

Doğum kontrol ilaçları (doğum kontrol hapı) adet döngüsünü düzenlemeye ve semptomları azaltmaya yardımcı olabilir. Diğer ilaçlar PCOS’un neden olduğu sivilceleri veya istenmeyen tüy oluşumunu azaltabilir.

PCOS’a bağlı kısırlık tedavileri, yaşam tarzı değişikliklerini, ilaçları veya düzenli yumurtlamayı uyaracak ameliyatı içerir.

Ayrıca hamile kalmak isteyenler için tüp bebek tedavisi düşünülebilir. Elbette uygulanacak tedavi hastaya göre değişiklik gösterir. Bu sebeple en güvenilir bilgiyi hekiminizden alabilirsiniz.

PCOS’un komplikasyonları nelerdir?

PKOS’lu kadınların bazı ciddi sağlık sorunları geliştirme olasılığı daha yüksektir. Bunlar arasında tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve kan damarlarıyla ilgili sorunlar ve rahim kanseri yer alır. PKOS’lu kadınlar sıklıkla hamile kalma (doğurganlık) konusunda sorunlar yaşarlar.

PCOS ile nasıl yaşanır?

PCOS doğurganlık çağındaki kadınlarda çok yaygın görülen bir hormon sorunudur.

PCOS’lu kadınlar yumurtlamayabilir, androjen seviyeleri yüksek olabilir ve yumurtalıklarında çok sayıda küçük kist bulunabilir.

PCOS, adet dönemlerinin kaçırılmasına veya düzensiz olmasına, aşırı kıl büyümesine, sivilceye, kısırlığa ve kilo alımına neden olabilir.

PCOS’lu kadınlar tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp sorunları ve endometriyal kanser açısından daha yüksek risk altında olabilir.

PCOS tedavisinin türü, kadının hamile kalmayı planlayıp planlamamasına bağlı olabilir. Gelecekte hamile kalmayı planlayan kadınlar farklı türde ilaçlar alabilir.

Polikistik Over Sendromu yaşayanlar besin takviyesi kullanabilir mi?

Polikistik over sendromu, üreme çağındaki kadınları etkileyen en yaygın endokrin bozukluklardan biridir ve genellikle anovulasyon, yumurtalık androjenlerinin aşırı üretimi, insülin duyarsızlığı, inflamasyon, kısırlık ve diğer üreme komplikasyonları ile karakterize edilir.

Metformin (Aşırı kilolu kişilerde tip 2 diyabet tedavisi için kullanılan birinci basamak bir ilaçtır) ve bir dereceye kadar tiazolidindionlar PKOS tedavisinde tercih edilen ilaçlar olarak kabul edilmiştir ancak bunların yan etkileri vardır ve insüline dirençli olmayan obez olmayan hastalarda etkinlikleri tartışmalıdır.

Kurkuminin (Kurkumin, zerdeçalın ana aktif maddesidir) antiinflamatuar etkileri vardır, hiperandrojenizmi iyileştirir, LH’yi düşürür, insülin direncini azaltır ve PKOS’lu kadınlarda yumurtlamayı tetikler.

D vitamini glikoz metabolizmasında önemli bir rol oynar, insülin duyarlılığını artırır, insülin direncini azaltır ve proinflamatuar sitokinleri baskılar.

İnositol (vücudun daha sağlıklı olması için gereken B kompleks vitamini şeklinde bilinen bir maddedir) PKOS’lu hastalarda insülin direncini azaltır, üreme fonksiyonunu iyileştirir, oosit kalitesini iyileştirir ve yumurtlamayı yeniden düzenler.

Koenzim Q10 (organik, doğal, yağda çözünen, vitamin benzeri bir maddedir) PCOS’ta inflamatuar sitokinleri kodlayan genlerin ekspresyonunu aşağı doğru düzenleyerek anti-inflamatuar etkiler gösterir. Bu nedenle bu maddeler PKOS tedavisinde dikkate alınmalıdır. Ek araştırmalar, bu doğal moleküllerin PKOS tedavisinde kullanılmasının yararlı etkilerine dair daha fazla kanıt sağlayabilir. Bu sendromdaki terapötik aktiviteleri açısından daha fazla doğal molekül araştırılmalı ve analiz edilmelidir.

