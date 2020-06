Wuhan’da Salgın Ne Zaman Başladı? Şok Uydu Fotoğrafları

Harvard Tıp Fakültesinde, farklı yıllarda çekilmiş uydu fotoğraflarını karşılaştıran araştırmacılar, Çin’in Wuhan kentinde koronavirüsün, açıklanandan çok daha önce yayılmış olabileceği sonucuna vardıklarını duyurdu. Gerçekte Wuhan’da salgın ne zaman başladı?

Araştırmaya katılan bilim insanları 2019 sonbaharında Wuhan’da salgın belirtileri buldu. Ekip, Wuhan’daki hastanelerin otoparkındaki araç sayısının bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında büyük artış gösterdiğini ortaya koydu. Verilerin koronavirüs salgını nedeniyle oluşan yoğunlukla ilgili olabileceği belirtiliyor.

