Wuhan’da Salgın Ne Zaman Başladı? Şok Uydu Fotoğrafları

Harvard Tıp Fakültesinde, farklı yıllarda çekilmiş uydu fotoğraflarını karşılaştıran araştırmacılar, Çin’in Wuhan kentinde koronavirüsün, açıklanandan çok daha önce yayılmış olabileceği sonucuna vardıklarını duyurdu. Gerçekte Wuhan’da salgın ne zaman başladı?

Araştırmaya katılan bilim insanları 2019 sonbaharında Wuhan’da salgın belirtileri buldu. Ekip, Wuhan’daki hastanelerin otoparkındaki araç sayısının bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında büyük artış gösterdiğini ortaya koydu. Verilerin koronavirüs salgını nedeniyle oluşan yoğunlukla ilgili olabileceği belirtiliyor.

BREAKING: Satellite imagery showing spikes in auto traffic around major hospitals in Wuhan last fall suggests coronavirus may have been spreading through central China long before it was first reported to the world, a new study says. https://t.co/t7hIyT6qYv — ABC News (@ABC) June 8, 2020

Wuhan’da Salgın Eylül Ortası Mı Başladı?

Araştırma ekibi başkanı ve aynı zamanda Boston Çocuk Hastanesi İnovasyon Başkanı olan John Bronwnstein, ABC’ye yaptığı açıklamada “Ekim ayında bir şeyler oluyordu. Açıkçası, Wuhan’da salgın başlangıcı olarak söylenenden çok daha önce yüksek düzeyde toplumsal bozulma yaşandı. İstihbarat kurumlarının yaptığına benzer bir teknikle uydu görüntülerini analiz ettik. 2019 yazı sonunda Wuhan hastanelerindeki trafikte bariz bir artış gözlemledik. Çin’e özel arama motorunda aynı dönemde yapılan tıbbi aramalarda kullanılan sorgu kelimeleri koronavirüs semptomlarıyla örtüşüyordu.” diye konuştu.

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Araştırmada dünya üzerinde dolaşan özel uydulardan toplanan yaklaşık 350 fotoğraf kullanıldı. Uzaydan çekilen fotoğrafların Wuhan’da salgın paniğinin çok daha önce başladığını, şehirde bir kriz yaşandığını açıkça ortaya koyduğu ileri sürüldü.

Wuhan’ın Tianyou Hastanesi otoparkında 2018 ekim ayında 171 araç tespit edilirken, aynı otoparkta bir yıl sonra yüzde 67’lik artışla 285 araç görüntülendi. Wuhan’daki diğer hastanelerde de 2019 yılının ekim ayında tespit edilen araç sayısında 2018’e göre yüzde 90’a varan artış olduğu belirtilirken, Tongji Tıp Üniversitesinde ise araç trafiğindeki ani artışın daha erken bir tarihte, eylül ayının ortalarında gerçekleştiği tespit edildi.

Brownstein, Wuhan’daki hastane trafik datalarının, o bölgede internette yapılan aramalar ile örtüştüğünü belirtti.

Araştırma ekibinin başkanı, Çin’e özel arama motorunda, aynı dönemde en sık yapılan aramaların “öksürük” ve “ishal” kelimeleri olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

Dünya genelinde 7 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 400 binden fazla can alan Kovid-19 salgını başlangıcı olarak Çin, Dünya Sağlık Örgütüne 31 Aralık 2019 tarihini vermişti.

Salgını geç bildirdiğine ek olarak Çin vaka ve ölüm sayılarını da düşük açıkladığı yönünde dünya genelinde eleştirilerin hedefi oluyor. Çin’in bildirdiği rakamlara göre ülkede 83 bin 40 koronavirüs vakası tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 634 olduğu iddia edildi.