Kılıçdaroğlu: Kahve İçmeye Paranız Yok

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin “En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı mesajlar şöyle;

“Sevgili Gençler,

İlk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla.

Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz.

Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis’e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar.

En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size.

Bizler tartışırken, onlar size karşı birleşmiş durumda.

Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek.

12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık…”

Sevgili Gençler,

İlk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla.

Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 16, 2023

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