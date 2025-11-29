Özgür Özel, 4. kez CHP Genel Başkanı

Özgür Özel oyların tamamını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 39. Olağan Kurultay’da geçerli 1.333 oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

Kurultayda 24 oy da geçersiz sayıldı.

38. Olağan Kurultay’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde seçimi kazanan Özgür Özel, 4’üncü kez CHP’nin Genel Başkanı seçilmiş oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ‘Şimdi iktidar zamanı’ sloganıyla düzenlediği 39’uncu Olağan Kurultayı’nın ikinci günü saat 10.00 itibarıyla başladı.

Kurultay salonuna ‘Güçlü Yurttaş’, ‘Güvenli Gelecek’, ‘Kazanan Türkiye’ pankartları asıldı. Salonda ayrıca tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarının bulunduğu bir pankart ve “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” yazan bir afiş de yer aldı.

CHP liderinin yanında Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve Muharrem İnce gibi isimler de yer aldı.

29 Kasım Cumartesi günü (bugün) genel başkan seçimi yapıldı. 30 Kasım Pazar günü Parti Meclisi üye seçimi yapılacak.