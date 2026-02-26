FutbolAvrupaSporTürkiyeVideo

Galatasaray uzatmada turladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 geriye düştüğü Juventus'u 105+1'de Victor Osimhen ve 119'da Barış Alper'in golleriyle eledi

NationalTurk NL26/02/2026
5 Bir dakikadan az
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 geriye düştüğü Juventus'u 105+1'de Victor Osimhen'in golüyle eledi

Galatasaray uzatmada açıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ilk maçta 5-2 mağlup ettiği Juventus ile İtalya’da rövanş maçına çıktı.

Ev sahibi siyah-beyazlılar, 37. dakikada Manuel Locatelli’nin golüyle 1-0 öne geçti.

galatasaray2

49’da Torino ekibinden Lloyd Kelly kırmızı kart gördü.

70’de Federico Gatti skoru 2-0’a taşıdı.

82’de Weston McKennie durumu 3-0 yaparak eşleşmede durumu eşitledi.

Sarı-kırmızılılar, 90 dakikada gol bulamayınca uzatmaya geçildi.

105+1. dakikada sahneye çıkan Victor Osimhen turu getiren golü kaydetti: 3-1

119’da Barış Alper’in golüyle tur kesinleşti: 3-2

Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda İngiltere’den Tottenham ya da Liverpool ile eşleşecek.

Kura çekimi 27 Şubat Cuma TSİ 14:00’te çekilecek.

Victor Osimhen’den altın değerinde gol – Video

Bağlantılar
NationalTurk NL26/02/2026
5 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu