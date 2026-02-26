Galatasaray uzatmada turladı

Galatasaray uzatmada açıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ilk maçta 5-2 mağlup ettiği Juventus ile İtalya’da rövanş maçına çıktı.
Ev sahibi siyah-beyazlılar, 37. dakikada Manuel Locatelli’nin golüyle 1-0 öne geçti.
49’da Torino ekibinden Lloyd Kelly kırmızı kart gördü.
70’de Federico Gatti skoru 2-0’a taşıdı.
82’de Weston McKennie durumu 3-0 yaparak eşleşmede durumu eşitledi.
Sarı-kırmızılılar, 90 dakikada gol bulamayınca uzatmaya geçildi.
105+1. dakikada sahneye çıkan Victor Osimhen turu getiren golü kaydetti: 3-1
119’da Barış Alper’in golüyle tur kesinleşti: 3-2
Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda İngiltere’den Tottenham ya da Liverpool ile eşleşecek.
Kura çekimi 27 Şubat Cuma TSİ 14:00’te çekilecek.