Donald Trump’a suikast girişimi

FBI: Donald Trump’a bir suikast girişimi oldu.

Başkan adayı Donald Trump’ın Pensilvanya’daki mitinginde ateş açıldı. Trump, kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini söyledi, “Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç.” dedi. ABD Gizli Servisi, saldırının miting alanının dışından gerçekleştirildiğini ve saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.

İlk patlamanın ardından Trump’ın kürsüde sağ kulağını tuttuğu görüldü. Patlamalar devam ederken, korumalar kürsüye atlayarak, Trump’ın etrafını sardı.

Patlamalar, mitinge katılan vatandaşlar arasında da paniğe neden oldu. Trump’ın, korumalar kendini kürsüden indirmeden önce sağ yanağında kanlar akarken, yumruğunu havaya kaldırdığı görüldü.

Miting alanında panik devam ederken, korumalar, Trump’ı acil olarak zırhlı aracına götürdü.

Donald Trump, olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, “İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum.” ifadesini paylaştı.

Donald Trump’un vurulma anı

FBI, saldırının Trump’a yönelik bir suikast girişimi olduğunu söyledi

Yetkililer silahlı saldırganın adını açıkladı ve Cumartesi öğleden sonra eski Başkan Donald Trump’ın Pensilvanya’nın Butler kentindeki mitinginde gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ayrıntılarını paylaştı.

FBI, Trump mitingindeki saldırganın Thomas Matthew Crooks olduğunu tespit etti

FBI’ın açıklamasının tamamını okuyun:

“FBI, 13 Temmuz’da Butler, Pennsylvania’da eski Başkan Donald Trump’a düzenlenen suikast girişimine karışan kişinin Bethel Park, Pennsylvania’dan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu tespit etti. Bu aktif ve devam eden bir soruşturma olmaya devam ediyor ve soruşturmaya yardımcı olabilecek bilgiye sahip olan herkes FBI.gov/butler adresinden çevrimiçi olarak fotoğraf veya video göndermeye veya 1-800-CALL-FBI numarasını aramaya teşvik ediliyor.”

İşte son durum:

Saldırgan: FBI, miting yerinin yaklaşık 35 mil güneyinde, Pennsylvania, Bethel Park’ta yaşayan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olarak teşhis etti . Olay yerinde Gizli Servis ajanları tarafından öldürüldü. Kamu kayıtları, Cumhuriyetçi olarak oy kullanmak için kayıtlı olduğunu ancak 2021’de Demokrat yanlısı bir gruba küçük bir bağışta bulunduğunu gösteriyor.

Diğer tehditler: Yetkililer bir basın toplantısında şu anda herhangi bir ek tehdit olduğuna inanmadıklarını, ancak bunun hala aktif bir soruşturma olduğunu ve bunun tek başına bir saldırı olduğunu kesin olarak söylemek için henüz çok erken olduğunu belirttiler.

Kayıplar: Yetkililer, silahlı saldırıda bir katılımcının öldüğünü ve diğer ikisinin ağır yaralandığını söyledi. Üçü de yetişkin erkeklerdi. Yetkililer tarafından teşhis edilmiş olsalar da, bu ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Trump’ın durumu: Bir sözcü Trump’ın “iyi” olduğunu söyledi ve Gizli Servis onun güvende olduğunu söyledi . Eski başkan sosyal medyada “sağ kulağımın üst kısmına” bir kurşun isabet ettiğini söyledi . Pazar sabahının erken saatlerinde Trump Newark, New Jersey’e geri döndü.

Soruşturma: Çok sayıda federal ve eyalet kurumu şu anda ne olduğunu, tetikçinin konumuna nasıl ulaştığını, hangi silahın kullanıldığını ve henüz kamuoyuna açıklanmamış diğer soruları araştırıyor. FBI, halktan FBI.gov/butler adresinden silahlı saldırıyla ilgili herhangi bir bilgi, fotoğraf veya video göndermelerini veya 1-800-CALL-FBI numarasını aramalarını istedi.

Biden aceleyle geri döndü: Başkan Joe Biden, hafta sonu kalmayı planladığı Delaware’deydi; ancak kolluk kuvvetleri tarafından bilgilendirilmeye devam edebilmek için Pazar sabahı erken saatlerde Beyaz Saray’a geri döndü . Daha önce Trump ile konuştuğunu ve silahlı saldırıyı alenen kınadığını söyledi.

Saldırgan, Demokrat yanlısı bir gruba 15 dolar bağış yapan kayıtlı bir Cumhuriyetçiydi.

Yetkililerin eski Başkan Donald Trump’ı öldürmeye çalıştığını söylediği silahlı saldırganın, kamu kayıtlarına göre daha önce Demokrat yanlısı bir gruba küçük bir bağışta bulunmuş, 20 yaşında kayıtlı bir Cumhuriyetçi olduğu belirtildi.

Thomas Matthew Crooks, kolluk kuvvetlerinin Trump mitinginin yapıldığı yerden yaklaşık 56 kilometre güneyde, Pittsburgh’un Bethel Park banliyösünde yaşıyordu. Crooks’un eski başkana ateş ettiği söyleniyor.

Yerel medyada yer alan haberlere ve okulun mezuniyet törenine ait videoya göre, 2022 yılında Bethel Park Lisesi’nden mezun oldu .

Crooks, Pennsylvania seçmen veritabanında yer alan ve adına, yaşına ve kolluk kuvvetlerinin Cumartesi gecesi aradığı ve kamu kayıtlarında Crooks ile bağlantısı bulunan bir Bethel Park adresine uyan bir listeye göre Cumhuriyetçi olarak oy kullanmak üzere kayıtlıydı. Bu yılki başkanlık seçimi, oy kullanabilecek yaşta olduğu ilk seçim olacaktı.

Federal Seçim Komisyonu kayıtları, aynı adrese sahip Thomas Crooks adlı bir bağışçının Ocak 2021’de Progressive Turnout Project adlı Demokrat yanlısı bir siyasi eylem komitesine 15 dolar bağışta bulunduğunu gösteriyor.

Cumartesi gecesi geç saatlerde CNN’e ulaşan Crooks’un babası Matthew Crooks, “neler olup bittiğini anlamaya çalıştığını” ancak oğluyla ilgili konuşmadan önce “polisle konuşana kadar bekleyeceğini” söyledi.

Saldırı: Kolluk kuvvetleri yetkililerine göre, Crooks, miting alanının güvenlik sınırının dışında, yakındaki bir binanın çatısında duran Trump’a ateş açtı ve ardından Gizli Servis ajanları tarafından öldürüldü.

Crooks’un kimliğinin açıklanmasından önce Cumartesi gecesi düzenlediği basın toplantısında, FBI’ın Pittsburgh saha ofisinden sorumlu özel ajan Kevin Rojek, cesedinde kimlik bilgisi bulunmadığını, bu nedenle ajanların “DNA’sını kontrol edip biyometrik doğrulama almak zorunda kaldığını” söyledi.

Mitinge katılan bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de ağır yaralandı.