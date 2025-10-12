Özgür Özel’den Avrupa’daki gençlere çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika’nın başkenti Brüksel’de, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitingde konuştu. Özel, bugüne kadar Türkiye’de 60 kez partililerle buluştuklarını belirterek, “Yaptığımız şey bir miting değil, bir eylemdi, bir karşı çıkıştı, bir karşı koyuştu. İşte o yüzden 61’inci eylemimizde Brüksel’de sizlerleyiz. Buraya eylem yapmaya, sesimizi duyurmaya, dayanışmaya, sizlerden güç almaya, sizlere umut vermeye geldik” dedi.

Özgür Özel: Türkiye’de ana muhalefetiz, yurt dışında Türkiye’nin partisiyiz

Özgür Özel, CHP’nin hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkiye’nin çıkarlarını savunduğunu vurguladı. “Türkiye’de ana muhalefetiz ama yurt dışında Türkiye’nin partisiyiz” diyen Özel, partililere birlik ve dayanışma mesajı verdi.

“Siyasetten uzak durmayın” çağrısı

Avrupa’daki Türk toplumuna ve özellikle gençlere seslenen Özel, siyasete katılımın önemini vurguladı:

“Lütfen siyasetten uzak durmayın. Sandıktan uzak durmayın. Siz Avrupa’da yaşayan gençler sadece Türkiye’nin değil, herkesin umudusunuz.”

“CHP iktidarında Avrupa Birliği’nde buluşacağız”

Sirkeci Garı’ndan 64 yıl önce Avrupa’ya giden ilk işçi trenini hatırlatan Özel, “O trenle başlayan hikâye, Türkiye’nin Avrupa’daki emeğinin ve başarısının simgesidir” dedi. Gurbetçilerin torunlarıyla artık hasretin sona ereceğini belirterek, “CHP iktidarında Avrupa Birliği’nde buluşacağız, sınırları kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

‘Hasret bileti’ ve vergisiz araç sözü

Avrupa’daki vatandaşlara yönelik vaatlerini de açıklayan Özel, “Her vatandaşın yılın istediği zaman kullanabileceği, en ucuz tarifeden alınan bir ‘hasret bileti’ uygulamasını hayata geçireceğiz” dedi. Ayrıca, yurt dışında yaşayan Türklerin araçlarını bir sefere mahsus vergisiz olarak Türkiye’ye götürebilmesini sağlayacaklarını duyurdu.

