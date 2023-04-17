İlk Kez Oy Kullanacak Seçmen Sayısı Açıklandı

Seçim hazırlıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Yener 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğunu duyurdu.

Yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen olduğunu belirten Yener “Bunun 30 milyon 710 bin 790’ını yani yüzde 50,6’sını kadın seçmenlerimiz oluşturmakta. 29 milyon 987 bin 53 erkek seçmen sayımız bulunmakta. Yani seçmenlerimizin yüzde 49,4’ü yurt içinde erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacaktır” ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener’in bazı konularda verdiği sayılar şöyle;

Ortopedik ve görme engelli seçmen sayısı: 989 bin 543

75 yaş ve üzeri seçmen sayısı: 3 milyon 180 bin 802

Sandık sayısı: 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda toplam 191 bin 884 sandık kurulu kurulacak. 421 ilçede 6 bin 215 seçmen için seyyar sandık kurulacak.

Tutuklu ve hükümlü seçmen sayısı 53 bin 172

Gümrük sandık kurulu sayısı: 4 bin 671

Yurt dışı seçmen sayısı: 3 milyon 416 bin 98

Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 272 bin 646. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa 2 bin 435 kişi daha ilk kez oy kullanabilecek.

Yurt dışı sandık sayısı: 5 bin 40

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