Özgür Özel: Gürsel Tekin ihraç edildi

Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de katıldığı programda sert açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminin iptal edilip İl Başkanı Özgür Çelik’in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine kayyımla atanan Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini açıkladı. Özgür Özel bu açıklamasıyla, parti genel başkanlığına mahkeme kararıyla geri dönmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisine yakın ekibin de ihraç edilebileceğini de ima etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ayrıca, “İcap ettiği gün dağılmamak üzere toplanırız. Tek meydanda değil çok meydanda, milyonlarla değil on milyonlarla toplanırız” dedi. Özgür Özel ayrıca “Bana diyor ki Ankara’ya git partinin başında otur. Yani Anadolu’yu gezersem beni partinin başından indirecek. Beni bununla tehdit ediyor. Hadi gelin indirin. İndirirsen millet kimi indiriyor kimi bindiriyor görürüz. Her türlü darbeye karşı milletin direnme hakkı vardır” ifadelerini kullandı.