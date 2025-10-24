CHP Kurultay davasına ret kararı çıktı

CHP davasına Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38’inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan iptal davasının duruşması başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşma saatlerinde Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) genel merkeze çağırdı. CHP‘nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Lütfü Savaş duruşma salonuna gelmedi. Önceki duruşmada mahkemenin istediği tüm belgeler dosyaya girdi.

CHP’nin avukatı duruşmada davanın reddini istedi. Lütfü Savaş’ın avukatı ise davanın kabul edilerek kurultayın iptalini, Özgür Özel’in yönetimden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun derhal göreve iadesini istedi. Davacı avukatı, “Eğer davalı taraf, dava konusu kurultayın iddia ettikleri gibi sakat olmadığına inanıyor olsalardı bu iddialarla ilgili defalarca açıklama ve ispat yollarını kullanırlardı. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz delillerle sabit olan en önemli husus; 38. Olağan seçimli kurultayda hukuken korunabilir bir sonuç ortaya çıkmadığı, iradenin, hukuk düzeninin ortadan kalktığıdır. Ağır ihlal içeren böyle bir girişimi yaptırıma bağlaması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Kurultay, mutlak butlanla batıldır. Hükümsüz ilan edilmek zorundadır” ifadelerini kullandı.

CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan ise davacı avukatına, “Beyanlarında laf oyunu var, çarpıtma var, hamaset var ama hukuk yok” dedi. Cumhuriyet’in aktardığına göre Çağlayan savunmasında şunları söyledi:

“Konuya ilişkin tüm AYM, Yargıtay ,YSK kararları davanın reddinin gerekeceğini söylüyor. Dosyaya tarafımızca sunulan ve akademisyen görüşlerinden oluşan belge de öyle. Kamuoyunda hukukçular tarafından bu dava ile ilgili oluşturulan tüm metinler de aynısını söylüyor. Haliyle Türk hukuk dünyası müktesebatının tümü bu davanın çoktan reddedilmiş olması gerektiğini tarif etmektedir. Başta Lütfi Savaş olmak üzere davacıların hiçbirisini husumet ehliyeti bulunmamaktadır. Bir siyasi partiye üye olmayan veya üyelik hakkı olmayan birinin parti hukukuyla ilgili bir istemde bulunmasının ihtimali yoktur. Aynı hukuki nedene dayanan İstanbul il kongresinin iptali davasında bir mutlak butlan halinin bulunmadığını, ceza yargılamasının kongre sonucuyla bağdaştırılamayacağını, bu konuların isnat kapsamı dışında kaldığını, emsal kararlara da değinerek tarif etmiş ve davayı reddetmiştir. Daha önce yargılamanın diğer aşamalarında bir irade fesatı olmadığını söylemiştik ama zaten irade fesatı halleri hukukta olsa olsa iptal sonucu doğurabilir. İptal davası için de süre geçmiştir. Tüm bu nedenlerle davanın son aşamada da reddi gerekecek. Ancak celse arasındaki gelişmeler ve bir önceki celsede aldığınız ara karar gereğince kısa bir beyan da vermek gerekiyor Geçen celse delege imzasıyla toplanacak olağanüstü kurultay ve olağanüstü il kongrelerine katılanları, sonuçları ve burada oy kullananların listelerinin celbine karar verilmişti. Bu belgeler dosyaya girdi.”

Mahkeme kararını açıkladı. Dava, ‘konusuz kaldığı’ gerekçesiyle reddedildi

15 Eylül tarihinde görülen son duruşmada, mahkeme duruşmanın kararsız bir şekilde 24 Ekim tarihine ertelenmesine karar vermişti.

Duruşmanın ardından açıklama yapan avukat Çağlar Çağlayan şunları söyledi:

“Davanın konusuz kaldığına karar verildi. Bu karar hukuka uygun olmuştur. CHP bu süreçte her fırsatta üyesine, delegesine sığındı. Sandıkla süreci devam ettirdi. Bunlar siyasi davalar. Siyasi davalarda bizler gerekeni söyülüyoruz ama meseleyi siyaset çözüyor. Bugün de böyle oldu. Sandıktan çıkan sonuca göre dava sonucu şekillenmiş oldu. Bu süreci mümkün olduğunca doğru götürmeye çalıştık. Bugün çıkan sonuç sadece hukukçuların aldığı bir sonuç değildir. Defalarca sandığa giden, sandık çağrısı yapan delegelerin sonucudur. Ekrem İmamoğlu’na oy veren 15 milyon yurttaşımızın aldığı sonuçtur. Parti emekçilerinin aldığı sonuçtur. Demokratların aldığı sonuçtur.

İstinaftan farklı bir sonuç beklemiyoruz. Bu davaların ülkemizin gündeminden artık çıkması gerektiğini söylüyorduk. Bugün itibarıyla umuyorum bu gerçekleşecek. Siyaset de normal seyrine dönecektir.”

Öte yandan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nın 28-29-30 Kasım tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Kurultayın 28-30 Kasım’da Ankara Arena’da üç gün sürecek bir programla düzenlenmesi planlanıyor. İlk gün parti programı oylanacak, ikinci gün genel başkanlık seçimi, üçüncü gün ise PM, YDK ve Bilim Kültür Sanat Platformu seçimleri yapılacak. Program kurultayı öncesi parti programına ilişkin dört ana başlıkta vizyon belgeleri paylaşılacak. Demokrasi ve adalet, kalkınma, sosyal devlet, dış politika ve güvenlik başlıklarında paylaşılacak vizyon belgelerinin lansmanı için interaktif bir etkinlik planlanıyor. Bu çalışmayla programın tüm yönleriyle tanıtılması amaçlanıyor