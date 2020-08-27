Çinli Şirketten 1.5 Milyar Dolarlık Halka Arz

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi Xpeng XPEV.N bugün yaptığı açıklamada, ABD’deki ilk halka arzını (IPO) yaklaşık 1,5 milyar dolara çıkardığını duyurdu.

Xpeng daha önce yaptığı açıklamada hisselerin her birini 15 ABD Doları olarak fiyatlandıracağını bildirmişti.

Destekçileri arasında Çin e-ticaret devi Alibaba (BABA.N) ve Xiaomi Corp’u (1810.HK) sayan Xpeng, başlangıçta 1,11 milyar dolar toplamayı hedefliyordu.

Guangzhou merkezli otomobil üreticisi, 85 milyon Amerikan Depo Hissesi (ADS) satmayı planlamıştı, ancak dosyalamaya göre yatırımcılardan beklenenden yüksek gelen talebin ardından bunu yaklaşık 99,7 milyon hisseye yükseltti. Hisse senetleri bugün New York’ta işlem görmeye başlayacak.