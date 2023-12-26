Fransa’da bir evde bir kadın ve 4 çocuğu ölü bulundu

Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyindeki yer alan Meaux bölgesinde, savcılık bir evde 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından cinayet soruşturması başlattı. Polis tarafından yapılan açıklamada, bir kadın ve 4 küçük çocuğun evde ölü bulunduğu, çocukların babalarının ise kaçtığı belirtildi. Fransız polisi, 33 yaşındaki şahsı bulmak için bölgede operasyon başlattığını duyurdu.

Meaux Cumhuriyeti savcısı, “Akşam saat 21.00 civarında, Meaux’da bulunan bir apartman dairesinde, bina sakinlerinin yanıt vermemesinden endişe duyan akrabalar tarafından yapılan uyarının ardından beş kişinin cesedi bulundu” dedi.

Fransa’da benzer bir olay daha yaşanmıştı

Paris bölgesi Kasım ayında benzer cinayetlerle gündeme gelmişti. Polis tarafından yapılan açıklamada, 41 yaşındaki bir babanın 4,10,11 yaşlarındaki 3 kızını öldürdüğünü itiraf ettiği ve teslim olduğu belirtilmişti. Ekim ayında ise bir polis memuru, evinde üç kızını öldürmüş sonrasında intihar etmişti.

Fransa’da her üç günde bir kadın cinayeti işleniyor

Fransa‘da ortalama her üç günde bir kadın cinayeti yaşanıyor: 2022’de 118 kadın eşi veya eski eşi tarafından öldürüldü. Bu trajediler genellikle bir ayrılık bağlamında meydana geliyor. 2023 senesinde 2021 yılına göre %15 artışla, büyük çoğunluğu kadın olmak üzere toplam 244.300 aile içi şiddet mağduru tespit edildi ve dernekler tarafından daha iyi bir desteğin işareti olarak yorumlandı.

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