Akdeniz Diyeti Alzheimer etkilerini hafifletiyor

Akdeniz diyeti, US News & World Report tarafından art arda yedi yıl boyunca neden genel olarak en iyi 1 numaralı diyet seçildiğini kanıtlamaya devam ediyor.

JAMA Nöroloji dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, beyinde Alzheimer hastalığının belirtileri olsa bile, Akdeniz diyetine bağlı kalmanın kişinin zihnini yaşlılığa kadar keskin tutabildiğini buldu.

Chicago’daki Rush Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu diyeti uygulayan kişilerin beyinde demans belirtilerine rağmen bilişsel işlevsellik testlerinde daha yüksek puanlar aldığını buldu.

Akdeniz diyeti nedir?

Akdeniz diyeti, taze yeşilliklerin, meyvelerin, balıkların, kuruyemişlerin ve zeytinlerin bol olduğu, Akdeniz’e kıyısı olan 21 ülkenin geleneksel diyetlerinden türetilmiştir.

Diyet genel olarak bitki bazlı gıdalar, tahıllar ve yağsız kümes hayvanlarının yanı sıra sağlıklı dozda sızma zeytinyağı yemeyi içerir.

Belirli bir besin veya besin grubuna odaklanmasa da Akdeniz diyeti bunun yerine kaliteye odaklanmanın ve tabağınızı meyveler, sebzeler, deniz ürünleri, zeytinyağı ve tam tahıllar gibi çok çeşitli yiyeceklerle doldurmanın önemini vurguluyor.

Araştırmacılar, 1997’den 2022’ye kadar otopsi verilerini içeren ve 24 yıla kadar takip süresine sahip bir çalışma olan Rush Memory and Aging Project’ten elde edilen verileri kullanarak, ortalama 91 yaşında ölen 586 kişiyi analiz etti.

Katılımcılar sigara içme, alkol tüketimi, egzersiz sıklığı, Akdeniz diyeti ve bilişsel aktivite puanı dahil olmak üzere projeye ilişkin kendilerinin bildirdiği yaşam faktörlerine sahipti.

Sağlıklı yaşam tarzı puanı bu faktörlere dayanıyordu ve birden beşe kadar sıralanıyordu; daha yüksek puanlar, daha sağlıklı bir yaşam tarzını ve ölüme yakın daha iyi bilişsel işlevi gösteriyordu.

Ölümden sonraki işaretler

Bu puanlar, katılımcının ölümünden bir yıldan az bir süre önce testin bilişsel işlev puanıyla karşılaştırıldı.

Ölümden sonra beyinler deneğin vücudundan çıkarıldı ve araştırmacılar, Alzheimer’ın ana belirtilerinden ikisi olan amiloid beta ve tau düğümlerinin işaretlerini aradılar.

Demans spesifik bir hastalık değildir; Günlük aktivitelerin yapılmasını engelleyen, hatırlama, düşünme veya karar verme yeteneğinin bozulması için kullanılan bir terimdir. Alzheimer ise demansın en yaygın şekli.

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Çalışma, katılımcıların beyinlerinde Alzheimer belirtileri gösterse bile sağlıklı yaşam tarzlarının onları bilişsel gerilemeden bir şekilde koruduğunu gösterdi.

Akdeniz Diyetinin bilişsel gerilemeye yardımcı olabileceği düşünülüyor çünkü çok dengeli; sizi daha uzun süre tok tutuyor ve abur cubur ve atıştırmalık yeme olasılığınızı azaltıyor.

Ekim 2023’te yapılan bir araştırma, Akdeniz diyetinin bağırsak mikrobiyomu aracılığıyla travma sonrası stres bozukluğu semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini buldu.

Son zamanlarda yapılan diğer araştırmalar, diyete sadık kalanların erken ölüm olasılığını %29 oranında azaltabildiğini, yalnızca kadınların ise kalp hastalığı ve erken ölüm riskinin neredeyse %25 daha düşük olduğunu gösterdi.

Harvard Üniversitesi’nde daha önce yapılan bir araştırma, Akdeniz diyetinin erken ölüm riskini %20’ye kadar azaltmaya yardımcı olabilecek dört yaygın sağlıklı beslenme düzeninden biri olduğunu ortaya koymuştu.

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