Erkan Baş: 0-6 Yaş Arasında Alman İstihbaratı Tarafından Yetiştirilmişim

TELE1’de Gökmen Karadağ’ın sunduğu programın konuğu olan Erkan Baş Mustafa Destici hakkında sert sözler sarf etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Erkan Baş hakkında şunları söylemişti:

“Adam Tito artığı, Yugoslavya’da Tito rejimi vardı. Buradan geçiyorsun Almanya’ya. Tamamen sol örgütler içerisinde. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun ve Türkiye’ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne? Jusoviç. Türkiye’de Baş’ı kullanıyorsun. Soyadı Baş olan siyasetçi kim? TİP’in genel başkanından söz ediyorum. Türk milletinin karşısına Jusoviç diye çıkabiliyor musun? Aç bak Google’a. Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bulmuyorum.”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise bu sözlere TELE1’de katıldığı programda şöyle yanıt verdi:

“Kişisel bir mesele olsa ciddiye alınacak bir şahıs olduğunu düşünmüyorum. 2018 temmuzundan bu yana 4 buçuk yıldır mecliste milletvekiliyiz. Defalarca karşı karşıya gelmişizdir. Hiçbirisinde cevap verme gereği hissetmedim. Öyle bir ağırlığı olduğunu düşündüğüm bir siyasetçi falan değil.

Fakat buradaki mesele çok çarpıcı ve önemliydi ve kişisel değildi. Ben Türkiye’de ırkçı bir siyasi anlayışın halkı düşmanlaştıran, kendinden başka herkesi düşman gören siyaset anlayışının görülmesini istedim.

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O kadar açık ve net birtakım yalanlar iftiralar ortaya dökülmüş ki yalanlanması hiç zamanınızı almaz. Ama o zihniyetin tüm kamuoyu tarafından bilinmesi önemliydi. Çünkü Cumhur İttifakı’nın dört ortağı var ve bunlardan birinin genel başkanı. Bu ülkeyi yönetmeye aday olan bir ittifakın genel başkanı bu lafı ediyor ve düşünün ki Türkiye’deki milyonlarca ister Rumeli ister Balkan göçmeni, isterseniz Yugoslavya göçmeni deyin, insana nasıl baktığını bir yanda dile getirmiş oldu.

“Eşit Yurttaşlık Mücadelesi Veriyoruz”

Tito artığı sözü aslında suyun öte yanından gelenlerin tümüne dönük düşmanlığın, onların nasıl göründüğünün bir ifadesi. Biz bunu teşhir etmek istedik. İnsanlar etnik kimliklerini, doğdukları toprağı, dillerini kendileri belirlemezler ki. Hangi ülkede, topraklarda doğacağımıza karar vermedik. Bunlar bizler arasında bir ayrımcılık konusu olamaz. TİP açısından söyleyeyim. Bir cümleyle özetlemek gerekirse biz eşit yurttaşlık mücadelesi veriyoruz.

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Fakat buradaki zihniyet sözde beni hedef tahtasına yerleştirirken Türkiye’deki milyonlarca insanı karşısına alıyor. Ne diyor? Soy ismini saklıyor. O kadar cahil ki? Benim soy ismim Jusoviç, gurur duyuyorum ben bununla. Tam Türkçe karşılığı Yusufoğlu’dur. Bu kadar basittir aslında. Hiç mi bir şey bilmiyorsun be arkadaş? Naim Süleymanov diye bir şey de mi duymadın?

O topraklarda doğal olarak ailelerinin ismini taşıyan, Türkiye’ye geldikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendilerine verdiği soy ismi taşıyan milyonlarca insan var.

Ailemin soy ismini ben 10 yıl önce TRT ekranında söylemişim zaten. Soru üzerine anlatmışım. Saklıyor gibi bir ifade.

“Bunların Ağa Babası da ‘Afedersin Ermeni’ Diyor”

Bakın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayıydı ve kuvvetli bir adaydı. Hatırlayın kendisini Pontuslukla suçladılar değil mi? Niye çünkü iktidara karşı. Kılıçdaroğlu da Alevi kimliğiyle hedef tahtasına oturtuluyor. Bunların ağa babası, cumhurbaşkanı Ermeni vatandaşlardan bahsederken afedersin Ermeni diyor.

Zihninin arkasında şu var: Bu Türk olamaz. Bize karşıysa mutlaka bu başka bir şeydir, düşmandır. Sağolsun Türkiye’deki milyonlarca Rumeli göçmeni yurttaşımız hep beraber birbirimize sahip çıktık.

Peki gerçek ne? Yurttaşlar da bilsin. Benim annem babam Yugoslavya doğumlu. Sancak Novi Pazarlıyız, Boşnağız. İkisinin de aileleri çocuk yaşta Türkiye’ye göç ediyorlar. Annem tekstil, babam metal işçisi. Babam askerlik görevini bitirdikten sonra ekmek parası için gurbete Almanya’ya giden milyonlarca insandan birisi. Ve ben onun çocuğu olarak Almanya’da doğmuşum. 6 yaşımda Türkiye’ye dönmüşüm. Bu zihin diyor ki? Ben 0-6 yaş arasında yani okuma yazma bilmezken Alman istihbaratı tarafından yetiştirilmişim Türkiye’ye gönderilmişim.

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