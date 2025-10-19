Fransa’da inanılmaz soygun

Fransa bu soygunla büyük şokta

Fransa‘nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi soyuldu! Olay, müzenin açılışından kısa bir süre sonra meydana geldi. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, X’te yaptığı açıklamada, “Müze ekipleri ve polisle birlikte olay yerindeyim” dedi. Le Parisien’e göre, maskeli üç kişi Seine Nehri kıyısındaki bir inşaat alanından binaya girdi. Bir yük asansörü kullanarak Galerie d’Apollon’a ulaştılar ve camları ve vitrinleri kırdılar. Hırsızlar, Napolyon ve eşi Josephine’in koleksiyonundan bir kolye, bir broş, bir taç ve diğer değerli eşyalar da dahil olmak üzere 9 parça mücevher çaldılar. Çalınan eşyaların toplam değerinin tespiti için çalışmalar devam ediyor. Olay sonrası hırsızlar fark edilmeden kaçmayı başardı. Hırsızların scooter’larla A6 otoyoluna doğru kaçtığı bildiriliyor. Paris polisi geniş çaplı bir insan avı başlattı ve şu anda müzenin çevresindeki güvenlik kameralarını inceliyor. Bakan Dati, olay yerinde kolluk kuvvetleri ve müze yetkilileriyle koordinasyon halinde olduklarını belirterek, “Soruşturmanın devam ettiğini” söyledi. Dünyanın en güvenli müzelerinden birinde gerçekleşen soygun, güvenlik protokolleri hakkında ciddi sorular gündeme getiriyor. Aktif bir inşaat alanında yük asansörü kullanılması, faillerin binanın düzeni hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduklarını ve muhtemelen içeriden birinin olaya dahil olduğunu gösteriyor. Netflix’te Lupin adında bir dizide bir kişi Paris’teki Louvre Müzesi’ni soyuyor ve kayıplara karışıyordu.