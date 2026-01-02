İstanbul’da saç-sakal tıraşı lüks oldu

İstanbul’da tıraş tartışması alevlendi

Yeni yıla girilmesiyle birlikte birçok ürüne zam gelirken İstanbul Berberler Odası’nın son düzenlemesine büyük tepki var.

Oda, yeni fiyat listesini açıklarken ciddi artış dikkat çekti.

Yeni zamla birlikte saç tıraşı 500 TL, sakal tıraşı 300 TL oldu.

Saç-sakal 800 TL’ye çıkarken yıkama-fön de eklendiğinde bu rakam bin TL’ye yükseldi.

Çocuk tıraşı 350 TL, Ense tıraşı 100 TL olarak belirlendi.

Vatandaşlar berber fiyatlarındaki fahiş artıştan şikâyetlerini sosyal medyada dile getirdi.

Ayrıca berber-kuaförlerin kartla veya mobil ödemeyi kabul etmedikleri ayrıca fiş vermemelerine dikkat çekildi.

Sosyal medyada isyan eden vatandaşlar, “Artık ya kendi tıraşımızı kendimiz olacağız ya da saçı-sakalı uzatacağız” diyerek tepkilerini dile getirdi.