Yunanistan Tarihinin En Büyük Tren Kazası!

Yunanistan’da yolcu treni ile yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu en az 32 kişi öldü, 80’den fazla kişi yaralandı. Enkazda sıkışanların olduğu, ölü sayısının artabileceği belirtiliyor. / Yunanistan tren kazası.

Tren Kazası, Atina’nın yaklaşık 350 kilometre kuzeyinde meydana geldi. Yapılan son açıklamaya göre tren kazasında en az 32 kişi öldü ve 80’den fazla kişi yaralandı.

Atina ile Selanik arasındaki güzergahta bir yolcu treni ile bir yük treni çarpıştı. Birkaç vagon raydan çıktı ve bazıları alev aldı.

İtfaiye sözcüsü Vassilis Varthakogiannis, hayatta kalanları arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. İki trenin çarpışması çok ciddi olduğu için yolcuların tahliyesi çok zor koşullarda gerçekleşiyor. Kurtarma ekibinden bir görevli olay yerinde gazetecilere verdiği demeçte, “Yaralıların çoğunun kafa travması, leğen kemiği, kolları ve bacaklarında kırıklar var. Ne yazık ki, hâlâ enkaz altında olan çok sayıda insan var” dedi.

Tesalya bölgesi valisi Konstantinos Agorastos, yolcu treninin ilk iki vagonunun çarpışma nedeniyle neredeyse yok olduğunu söyledi.

Kurtarma ekipleri vagonlarda mahsur kalan yolcuları ellerinde meşalelerle aradı. Şimdiye kadar toplam 150 acil servis personeli ve 40 ambulans görev yapıyor.

Kaza yerine vinçler de sevk edildi.

Yakındaki bir köprüye tahliye edilen bir genç, “Vagonlarda panik vardı, insanlar bağırıyordu” dedi. Vali Agorastos, yaklaşık 250 yolcunun otobüsle Selanik’e getirildiğini söyledi. Yunan medyası “ülke tarihinin en kötü tren kazası”ndan bahsediyor.

Yunanistan Tren Kazası: Sinyalizasyon Yok!

Kaza, Larissa kenti yakınlarındaki en işlek Yunan demiryolu hattında gece yarısından hemen önce meydana geldi. Yunan demiryolu şirketine göre, yolcu treninde yaklaşık 350 yolcu ve 20 demiryolu işçisi vardı.

Intercity 62 treni, Atina’dan Selanik’e doğru saat 19:22’de hareket etti.

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı. Devlet televizyonu, etkilenen Atina-Selanik güzergahından sorumlu demiryolu şefinin tutuklandığını bildirdi.

Demiryolu işçileri, Yunan yayın kuruluşu Real FM’e, modernizasyona rağmen trafik kontrolünün elektrik koordinasyonunda önemli sorunlar olduğunu söylediler. Devlet radyosunda tren makinistleri sendikası başkanı Kostas Genidounias, “Hattın bir bölümünden diğerine eski günlerdeki gibi telsizle gidiyoruz. İstasyon müdürleri bize yeşil ışık yakıyor” dedi.

Bunun neden böyle olduğu ve neden hiçbir modern kontrol sisteminin çalışmadığı konusunda açıklama yapmadı.

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