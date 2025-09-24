Mahkemeden, CHP İstanbul’a “Durdur” talimatı

Yüksek Seçim Kurulu, CHP İstanbul seçimine onay vermişti

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na CHP İstanbul kongresinin durdurulması istemiyle yazı gönderdi. Söz konusu yazıda, “Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir” denildi.

Mahkeme tarafından valilik ve seçim kuruluna gönderilen yazı şöyle:

“ÖZLEM ERKAN, KAMU HUKUKU C.BAŞSAVCILIĞI ile Davalılar, CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ, AYDIN KARAASLAN, FAHRETTİN ÇIRAK, İNAN GÜNEY, MEHMET ARSLAN, MELDA TANİŞMAN TUTAN, NİYAZİ GÜNERİ, ÖZGÜR ÇELİK, RIZA AKPOLAT, TÜLAY YAVUZ, VELİ GÜMÜŞ, CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Dernek (Genel Kurul Kararlarının İptali İstemli), Genel Kurul Kararının İptali (Dernek Genel Kurul Kararının İptali) davası nedeniyle;

Mahkememizde görülmekte olan 2025/254 Esas sayılı dosyada tarafınıza daha önce gönderilen 02/09/2025 tarihli ara karar ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi geçici olarak görevden uzaklaştırılmakla birlikte yerlerine geçici kurul atanmış, üst kurul-kurultay delegeleri görevden uzaklaştırılmış, İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Mahkememizde devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir.

Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir. Bilgi ve gereği rica olunur.”