Derbiye yabancı hakem kararına Banu Avar’dan tepki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı bir hakemin yöneteceğini duyurdu. TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Hacıosmanoğlu, kulüplerin başvurusu doğrultusunda yabancı hakem kararının alındığını açıkladı.

Derbiye yabancı hakem

“Hakemlerimizin içinde bu maçı yönetecek çok arkadaşımız var. Ancak kulüplerin talebi doğrultusunda bir karar aldık. Yönetim kurulumuz bana bu konuda yetki verdi ve derbiyi dünya çapında bir hakem yönetecek.” ifadelerini kullanan Hacıosmanoğlu, yazışmaların tamamlandığını ve hakemin kesinleştiğini belirtti.

Ancak yabancı hakem kararı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle gazeteci ve yazar Banu Avar, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda bu duruma sert tepki gösterdi.

Banu Avar’dan sert tepki!

TFF’nin yabancı hakem atama kararının duyurulmasının ardından, gazeteci ve yazar Banu Avar, sosyal medya hesabından karara sert eleştirilerde bulundu.

Banu Avar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“REZALET! Kendi hakemlerimize bile güvenmiyor muyuz? Bunun sonu her alanda yabancıya başvurmak!”

Bu paylaşım, kısa sürede futbolseverler ve spor camiası içinde geniş yankı buldu. Bazı taraftarlar kararı desteklerken, bazıları ise Türk hakemlerine duyulan güvenin sarsılmasının Türk futbolu açısından kötü bir tablo oluşturduğunu savundu.

TFF’den yabancı hakem kararı: Süreç nasıl işledi?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki kulüp başkanının bir araya gelerek derbi öncesi ortak bir mesaj vermesini istediklerini ancak bu toplantının gerçekleşmediğini belirtti.

Hacıosmanoğlu, şu sözlerle devam etti:

“İki kulüp arasındaki gerginliği azaltmak istedik. Ancak toplantı gerçekleşmedi. Türk futbol iklimi gerilimden uzaklaşmalı.”

“Yabancı hakem kararı, sadece kulüplerin talepleri doğrultusunda alınmıştır.”

“Bu tartışmaların önünü kesmek ve hakemlerimizi daha fazla yıpratmamak adına bu adımı attık.”

Kulüplerin Derbi Öncesi Tavrı ve Yaşanan Gerginlik

Hacıosmanoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını federasyonun toplantısına çağırdıklarını ancak toplantının çeşitli nedenlerle yapılamadığını açıkladı.

Fenerbahçe, federasyonun davetini kabul etti.

Galatasaray, Divan Kurulu toplantısı nedeniyle başka bir gün yapılmasını talep etti.

Fenerbahçe, ertelenen toplantıyı de kabul etti ancak Galatasaray bu kez toplantıya katılmadı.

Bu gelişmeler üzerine TFF, bağımsız bir karar alarak derbiye yabancı hakem atama sürecini hızlandırdı.

Banu Avar kimdir?

Banu Avar, Türk yazar, gazeteci, program yapımcısı ve sunucudur.

Kariyeri

1980-1985: Gazeteciliğe İlk Adımlar

Gazetecilik kariyerine Süreç dergisinde başladı.

Günaydın, Dünya ve Vatan gazetelerinde muhabir olarak çalıştı.

Londra City University’de yüksek lisans yaptı ve BBC Türkçe bölümünde görev aldı.

TRT Londra muhabirliği yaptı ve 32. Gün programında Londra temsilcisi olarak yer aldı.

1999-2010: Belgeselcilik ve Medya Çalışmaları

BBC ve Discovery Channel gibi uluslararası kanallarda Türkiye prodüktörü olarak çalıştı.

TRT’de Mozaik ve Kaleydeskop programlarını hazırladı.

2004 yılında tv8’den ayrılarak TRT 1’de “Sınırlar Arasında” adlı haber belgeselini hazırladı.

Daha sonra Avrasya TV’de “Banu Avar’la Dünya Düzeni” programını sundu.

Banu Avar, gazetecilik kariyerinde yaptığı cesur analizlerle ve uluslararası medya ile ilgili görüşleriyle tanınmaktadır.