Aston Villa, 2-0 geriden gelip kazandı

Aston Villa’dan inanılmaz dönüş

İngiltere Premier Ligi’ne ilk 5 maçta 3 puanla çok kötü bir başlangıç yapan Aston Villa, ardından 10 karşılaşmasında 9 galibiyet ve sadece bir yenilgi alarak inanılmaz bir sıçrama yapmıştı.

Birmingham temsilcisi, ligde bugün oynadığı mücadelede West Ham United deplasmanında da 3-2 kazanmayı bildi.

Ev sahibi Londra ekibi karşılaşmanın ilk dakikasında Mateus Fernandes’in golüyle öne geçti.

9. dakikada Konstantinos Mavropanos’un kendi kalesine attığı golle skor 1-1 oldu.

24’te Jarrod Bowen, West Ham’ı 2-1 üstünlüğe taşıdı.

50’de Morgan Rogers skoru 2-2’ye getirdi.

79’da Morgan Rogers, Aston Villa’yı 0-2’den 3-2’lik galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla Aston Villa, 16 maçta 33 puana çıkarken West Ham United 13 puanda kaldı.

Aston Villa, 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi aldığı UEFA Avrupa Ligi’nde 22 Ocak 2026’da temsilcimiz Fenerbahçe’ye konuk olacak.

Bu arada Şampiyonlar Ligi’nde 28 Ocak’ta temsilcimiz Galatasaray’ı konuk edecek Manchester City, Crystal Palace deplasmanında Erling Haaland (2) ve Philip Foden golleriyle (3-0) son 11 maçta 9. galibiyetini aldı ve 34 puanla lider Arsenal’ı 2 puan geriden izlemeyi sürdürdü.

Premier Lig’de saat 17.00’de oynanan diğer iki karşılaşmada Sunderland, Newcastle United’ı 1-0, Nottingham Forest, Tottenham’ı 3-0 mağlup etti.