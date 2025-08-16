Aziz Yıldırım’dan deprem bağışı!

Aziz Yıldırım’dan dev hizmet

Deprem coğrafyasında bulunan Türkiye’de AFAD ve Kandilli Rasathanesi’yle beraber deprem araştırmaları yapan bir merkez daha kuruldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM), yeni cihazlar ve sensörlerle fay tespiti yapıp, depremin yıkıcılığını metrekare bazında ölçecek.

Merkezin ülkedeki tüm kurumların 25 yıl ötesinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cenk Yaltırak, T24’e yaptığı açıklamada, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Araştırmaları için gereken deprem gemisini Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın bağışladığını belirten Yaltırak, şunu kaydetti:

“350 bin dolarlık bir gemiyi alamadı iş adamlarımız. Sadece Aziz Yıldırım kendisiyle yaptığımız yarım saatlik görüşmede ne yapmak istediğimizi anladı ve ikna oldu. Ama bir şartı vardı, ‘Asla KDV’yi ben ödemem’ dedi. KDV’yi etraftan isteyeceğime, eşimle konuştum ve ‘tamam’ dedi. 70 bin doları (yaklaşık 2 milyon 855 bin TL) ödedim ve gemi alındı”