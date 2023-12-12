Faruk Koca Fair Play Ödülü Almıştı! “İyilik Bulaşıcıdır”

TFF’nin ifadesiyle “lider yürekli başkan” Faruk Koca Fair Play ödülü de almıştı.

Türk futbolunu sarsan skandal olayın baş rolündeki MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca çok değil 1 yıl önce TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elinden Fair Play ödülü almıştı.

Hakeme saldırının ardından akıllara Aralık 2022’de Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezinde düzenlenen “TFF Fair-Play ödülleri” geldi.

Ekim 2022’nin ödüllerinin verildiği törende Faruk Koca ile ilgili salonda gösterilen videoda “Futbolda kazanmak da var kaybetmek de ama en değerlisi kuşkusuz sporun dostluk, kardeşlik olduğunu zihinlere kazımak. Ankaragücü’nün lider yürekli başkanı Faruk Koca, Ziraat Türkiye Kupası’nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan maç öncesi verdiği sağduyulu mesajlarla gönüllere su serpti.” ifadeleri kullanılıyordu.

Faruk Koca Fair Play ödülünü ise şu konuşmasıyla almıştı;

“Amed Sportif Faliyetler gelecek. Maçını oynayacak. Bizim taraftarımız da kesinlikle bir ev sahibi adabıyla karşılayacak. Orada çıkacak en ufak bir yanlışın bedeli bu ülkeye bir fayda vermeyecek. Biz kavga etmeye, savaşa gelmiyoruz. Burada yaşanan her olumsuzluk dış dünyada bizim aleyhimize dönecektir ve ülkeye en büyük ihanet olacaktır diye düşünüyorum.”

Faruk Koca Fair Play Ödülü Alırken Büyükekşi: İyilik Bulaşıcıdır

Ödülünü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin elinden alan Faruk Koca “Bu ödülü almak değil, taşımak daha önemli” demiş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de Koca’ya teşekkür ederek ‘İyilik bulaşıcıdır’ ifadesini kullanmış, salonda yine alkış tufanı kopmuştu.

Söylemlerin ve eylemlerin hiçbir zaman yerini bulmadığı Türk futbolunda düzenlenen bu ‘tiyatro’ törenin ardından hiç şaşırtmayan şeyler oldu.

Tam 23 gün sonra 14 Ocak 2023’te Adana Demirspor deplasmanında 3-1 kaybeden Ankaragücü’nde Başkan Faruk Koca adeta bu günleri işaret eden bir demeç veriyor;

“Ankaragücü mağduriyete uğradı. Eğer bu böyle devam ederse hakemlerin tarihinde görmemiş büyük tepkilerle karşılaşacaklarını bilmelerini isterim. Baktık ki yetkililer ve karar mercileri eğer bu tavırlarına devam ederlerse farklı yöntemlerin olacağını bilmelerini isterim.”

Faruk Koca Fair Play ödülünü aldıktan 23 gün sonra bunları söylemiş, TFF ise herhangi bir yaptırımda bulunmamıştı.

4 ay sonra 23 Mayıs’ta Koca dozu artırıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Medipol Başakşehir ile oynanacak maç öncesi yaptığı açıklamada yine hakemleri hedef alan başkan Koca “Bize kastedene biz de kastederiz” ifadesini kullanıyor.

Bu sözlere ise PFDK sadece para cezası vermişti.

Aylardır öfke kusan ve tehdit savuran Faruk Koca Fair Play ödülünden bir sene sonra ise tehditlerinin boşa olmadığını adeta ispatlıyor.

Göz göre göre gelen bu akıl almaz olayın sorumlusu kim? 1 yıl önce Faruk Koca’yı Riva’da alkışlatan, örnek başkan olarak gösteren Türkiye Futbol Federasyonu liglerin durdurulmasına yol açan kahramanının sorumluluğunu üzerine almayacak mı?

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