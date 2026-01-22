Wilfried Singo ortalığı karıştırdı

Wilfried Singo ile ilgili Yener İnce’den açıklama

Galatasaray‘da Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı derbi maçında sakatlanan Wilfried Singo yine gündemde.

4 Ekim’de sakatlanmasının ardından daha yeni yeni takımla çalışmalara başlayan ve sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’nde 1-1 berabere kaldığı Atletico Madrid maçı öncesi ısınmaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu ile ilgili “Kariyerinde artık sağ bek oynayamayacak” iddiası ortaya atıldı.

Fildişi Sahilli futbolcu, bu yüzden X’in Türkiye gündeminde ilk sıraya oturdu.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ise yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün sosyal medyada yer alan ‘Galatasaray sağlık heyeti, Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu’ ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerini kullandı.

Singo’nun sakatlığı sonrası, Galatasaray’ın oyuncu için Monaco’ya ödediği 30 milyon Euro bonservis bedeli tartışmalara neden olmuştu.

Wilfried Singo, Atletico Madrid maçında boy gösterdi – Video