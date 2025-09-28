Arda Turan’lı Shakhtar zirvede

Arda Turan yenilgi yüzü görmedi

Genç teknik direktör Arda Turan, Eyüpspor’dan ayrılıp başına geçtiği Ukrayna Ligi temsilcisi Shakhtar Donetsk‘te iyi bir ivme yakaladı. Turuncu-siyahlılar, Rukh Vynnyky deplasmanında 4-0 kazanarak 7 hafta sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puana ulaştı ve zirveye kuruldu. Arda Turan’ın yönetimindeki Shakhtar Donetsk, art arda son üç maçında berabere kalan Dinamo Kiev ile de farkı 3 puana yükseltti. Karşılaşmanın 27. dakikasında sezon başında Brezilya’nın Santos takımından transfer edilen Luca Meirelles, ceza sahasında göğsüyle indirdiği topu ağlara gönderdi. Maçın 31. dakikasında fark ikiye yükseldi. 27 yaşındaki Brezilyalı Pedrinho, Konoplia’nın “Al da at” dercesine verdiği pası filelere bıraktı. 49’da Pedrinho, kendisinin ikinci, Shakhtar Donetsk’in üçüncü golünü attı. 86’da oyuna giren 18 yaşındaki Isaque Severino Silva, 90’da skoru 4-0’a taşıdı. Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi’ndeki ilk maçını 2 Ekim’de İskoç temsilcisi Aberdeen ile deplasmanda oynayacak.