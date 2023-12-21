İngiliz tuzunun faydaları! Epsom tuzu migrene iyi gelir mi?

Ülkemizde son yıllarda popüler hale gelen epsom tuzunun sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Bilinçli şekildi kullandığında epsom tuzu iyi bir ağrı kesici özelliği gösteriyor. Peki, epsom tuzu nedir?

Epsom tuzu nedir?

Epsom tuzu olarak bilinen madde magnezyum sülfat olarak biliniyor. Magnezyum sülfat kimyasal formülü MgSO4 olan, magnezyum, kükürt ve oksijen ihtiva eden bir inorganik tuzdur. Epsom adını İngiltere’deki bir yerleşim yerinden almıştır. Monohidrat formu olan kieseritin (MgSO4 · H2O) 1970’lerin ortalarında genel küresel yıllık kullanımı 2.3 milyon ton civarındadır ve bunun büyük çoğunluğu tarımda kullanılmıştır.

Epsom tuzu ne için kullanılır?

Epsom tuzunun harikaları yüzlerce yıldır bilinmektedir ve diğer tuzlardan farklı olarak bedeni, zihni ve ruhu rahatlatabilecek faydalı özelliklere sahiptir. Sayısız sağlık yararlarından bazıları arasında sinir sistemini gevşetmek, cilt problemlerini iyileştirmek, sırt ağrısını ve ağrıyan uzuvları dindirmek, kas gerginliğini hafifletmek, kesikleri iyileştirmek, soğuk algınlığı ve tıkanıklığı tedavi etmek ve vücuttan toksinleri atmak yer alır.

Epsom tuzu faydaları nelerdir?

Stres vücuttaki magnezyumu tüketir ve adrenalin düzeylerini artırır. Epsom tuzu ılık suda çözüldüğünde cilt tarafından emilir ve vücuttaki magnezyum seviyesini yeniler. Magnezyum, beyinde sakinlik ve rahatlama hissi yaratan ruh halini yükselten bir kimyasal olan serotoninin üretilmesine yardımcı olur. Araştırmalar, magnezyumun aynı zamanda hücrelerde üretilen enerji paketleri olan ATP (adenosin trifosfat) üretimini teşvik ederek enerji ve dayanıklılığı arttırdığını göstermektedir. Uzmanlar, haftada en az üç kez banyoda epsom tuzu kullanımını tavsiye ediyor. Magnezyum iyonları ayrıca adrenalinin etkilerini azaltarak rahatlamanıza ve sinirliliği azaltmanıza yardımcı olur. Rahatlama hissi yaratır, uykuyu ve konsantrasyonu iyileştirir, kasların ve sinirlerin düzgün çalışmasına yardımcı olur.

Epsom tuzu ile yapacağınız banyo vücudunuzdaki elektrolitleri düzenlemeye yardımcı olur. Kasları gevşeten, ağrıları haifileten epsom tuzu artrit ve diğer iltihabi rahatsızlıklardan muzdarip olanlar için de son derece faydalıdır.

Epsom tuzunun kalp sağlığını iyileştirdiğine ve kan dolaşımını iyileştirerek, arterlerin elastikiyetini koruyarak, kan pıhtılarını önleyerek ve ani kalp krizinden ölüm riskini azaltarak kalp hastalıklarını ve felçleri önlemeye yardımcı olduğu düşünülüyor.

Çok sayıda çalışma, Epsom tuzunun kabızlığı tedavi etmek için kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Dahili olarak alındığında, Epsom tuzu kolon temizliği için detoksifiye edici bir madde görevi görür. Tuz, bağırsaklardaki suyu artırarak müshil gibi davranır ve kabızlığın geçici olarak giderilmesini sağlayabilir. Ancak epsom tuzunu kabızlığı gidermek için bilinçsizce kullanılmaması gerekiyor. Epsom tuzunu kullanmadan önce mutlaka hekime danışmanız gerekiyor.

Magnezyum sülfat, bağırsaklardaki su miktarını arttırmaya yarar. Böylelikle, bağırsak yolunu yumuşatır ve geçişi büyük ölçüde kolaylaştırır. Yetişkinlerin ve 6 yaşın üzerindeki çocuklar için güvenilir olan İngiliz tuzu, içten ve dıştan kullanılmamalıdır. Kullanım öncesinde kesinlikle aile hekimine başvurulması en doğru tercih olacaktır. Yetişkinler veya 12 yaş üstü çocuklar, 1 bardak kadar suya 2-4 seviyeli çay kaşığında özü çözülerek üstüne hemen su içilir. 6 ile 11 yaş arası çocuklar ise 8 gram epsom tuzunu, bir bardak su içinde çözdükten sonra içebilir.

Epsom tuzu nasıl kullanılır?

Epsom tuzu yaygın olarak banyo sırasında kullanılır. Yaklaşık 475 gram epsom tuzunu küvete boşaltıp cildinize bakım yapabilirsiniz. Ayrıca epsom tuzunu banyo tası içerisinde eritebilir, bunu durulanma suyu olarak kullanabilirsiniz.

Epsom tuzunu saç bakım ürünlerinise ya da cilt maskelerinize ekleyip bakım yapabilirsiniz.

Yarım bardak zeytinyağı ya da bebek yağının içine bi miktar epsom tuzu ekleyip cilt bakımı yapabilirsiniz.

Sıcak su dolu bir leğenin içerisine yarım bardak epsom tuzu ekleyip ayaklarınızı 20 dakika kadar bu suda dinlendirebilirsiniz.

Epsom tuzu zararları neler?

Epsom tuzu herkese iyi gelmeyebilir. Özellikle alerjik bünyesi olanlar için bu tuz önerilmiyor. Kuru cilt sorunu yaşayanlar epsom tuzu ile banyo yaptığında ciltte ciddi tahrişler oluşabiliyor.

Epsom tuzuyla yapılan duş bazı kişiler için tehlikeli olabilir. Epsom tuzunun kullanıldığın ertesi günü yorgunluk, ağrı, beyin bulanıklığı gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Epsom tuzu kullananlarda en sık görülen yan etki ishal ve mide ağrısı. Tabi bu durum tuzu ağızdan alanlarda görülüyor. Kurdeşen, yüz, dudak veya boğazda şişme ile nefes darlığı gibi şikayetler yaşamanızda durumunda acilen hastaneye başvurmanız gerekiyor.

Epsom tuzu migrene iyi gelir mi?

Massachusetts’teki Mass General Brigham’ın ilaç yönetimi direktörü MD Adam Tenforde, Epsom tuzunun suya konulduğunda parçalandığını ve magnezyum ve sülfata dönüştüğünü “ve bunun cilt tarafından emilebileceğini” ifade ediyor. Uzman isim epsom tuzu banyosunun migren ağrılarını hafifletebildiğini de belirtiyor.

Herkes küvette sıcak bir banyo yapmayı sever. Banyo yapmak rahatlamanın yanı sıra migren semptomlarının azalmasına da yardımcı olabilir. Uzmanlar, epsom tuzundaki magnezyumun migren atağını hafiflettiğini ifade ediyor ve duşu ardından nane yağı ile bir masaj yapılmasını tavsiye ediyor.

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