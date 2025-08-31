Sağlık

Kalp hastaları için umut: Zayıflama ilaçları ölüm riskini yarıya indirebilir

Dünya çapında milyonlarca kalp hastasını ilgilendiren yeni bir araştırma, GLP-1 agonistleri olarak bilinen zayıflama ilaçlarının hastaneye yatış ve erken ölüm riskini yüzde 50’ye kadar azaltabileceğini ortaya koydu.

Dünya çapında milyonlarca kalp hastasını ilgilendiren yeni bir araştırma, zayıflama ilaçlarıyla ilgili gerçeği ortaya koydu.
Madrid’de düzenlenen Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi’nde açıklanan sonuçlara göre, diyabet tedavisi için geliştirilen ve son yıllarda kilo kaybında da kullanılan GLP-1 agonistleri, kalp yetmezliği olan hastalarda “çarpıcı faydalar” sağlıyor. 90 binden fazla hasta üzerinde yapılan dev çalışmada, semaglutide kullananlarda ölüm veya hastaneye yatış riski yüzde 42 azalırken, tirzepatide için bu oran yüzde 58’e çıktı.

Kalp yetmezliği için sınırlı seçenekler vardı

Kalp yetmezliği, dünya genelinde 60 milyondan fazla insanı etkiliyor ve bugüne kadar tedavi seçenekleri oldukça kısıtlıydı. Yeni araştırma, obezite ve tip 2 diyabeti olan hastalarda bu ilaçların ciddi sağlık risklerini önemli ölçüde düşürdüğünü kanıtladı.

Kilo kaybının ötesinde faydalar

GLP-1 agonistleri, tokluk hissini artıran ve kan şekeri kontrolünü kolaylaştıran ilaçlar olarak biliniyor. Ancak uzmanlar, bu ilaçların kalp hastaları için sağladığı avantajların sadece kilo kaybıyla sınırlı kalmadığını, daha geniş kapsamlı biyolojik etkiler sunduğunu belirtiyor.

Önceki verilerle uyumlu sonuçlar

Daha önce yapılan klinik deneylerde semaglutide’in kalp krizi, inme ve kardiyovasküler nedenli ölümleri yüzde 20 azalttığı görülmüştü. Son çalışmayla birlikte bu ilaçların kalp sağlığı açısından güçlü bir alternatif olabileceği netleşiyor.

Yeni tedavi döneminin kapısı aralanıyor

Uzmanlar, bulguların kalp hastaları için umut verici olduğunu ancak ilacın bu alanda rutin kullanımına başlanmadan önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Yine de elde edilen sonuçlar, kalp yetmezliği tedavisinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

