Liverpool, 90+10’da güldü

Liverpool’a galibiyeti 16’lık genç yıldız getirdi

İngiltere Premier Lig’de ilk hafta Bournemouth’u 4-2 mağlup eden son şampiyon Liverpool, ikinci haftanın kapanış karşılaşmasında Newcastle United’a konuk oldu. Kırmızı-beyazlılar, maçın 35. dakikasında üstünlüğü yakaladı. Cody Gakpo’nun asistinde uzaktan yerden sert vuran Ryan Gravenberch topu ağlara gönderdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Newcastle’da Gordon, 45+3’te ikinci sarı karttan takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarı başlar başlamaz Liverpool’da, Hugo Ekitike’nin ceza sahasında nefis köşeye bıraktığı topla fark ikiye çıktı: 0-2. Maçın 57. dakikasında Bruno Guimaraes’in kafası direğe çarpıp ağlara gitti: 1-2. Osula 88’de skoru 2-2 yaptı. Uzatmanın son bölümünde oyuna dahil olan 16 yaşındaki Rio Ngumoha, 90+10’da Liverpool’a kazandırdı: 2-3.

2-3

NEWCASTLE UNİTED-LIVERPOOL

STAT: Sports Direct Arena

HAKEMLER: Simon Hooper, Adrian Holmes, Simon Long, John Brooks (VAR)

GOLLER: Guimaraes (Dk. 57), Osula (Dk. 88) / Gravenberch (Dk. 35), Ekitike (Dk. 46), Rio Ngumoha (Dk. 90+10)

SARI KARTLAR: Burn, Gordon, Bruno Guimaraes / Gravenberch, Ibrahima Konate, Bradley

KIRMIZI KART: Gordon (Dk. 45+3)

NEWCASTLE UNITED: Pope – Trippier (Dk. 76 Hall), Schar (Dk. 81 Thiaw), Burn, Livramento – Bruno Guimaraes, Tonali (Dk. 66 Miley), Joelinton (Dk. 76 Jacob Ramsey) – Elanga, Gordon, Barnes (Dk. 76 Osula)

LIVERPOOL: Alisson – Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones (Dk. 90+6 Elliott) – Salah (Dk. 90+11 Endo), Wirtz (Dk. 80 Bradley), Gakpo (Dk. 90+8 Ngumoha) – Ekitike (Dk. 80 Chiesa)