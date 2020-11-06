Obezite Cerrahisi Nedir? İşte Obezite Hakkında Bilgiler (Video)

Op. Dr. Levent Bakışgan’ın açıklamaları;

“Sağlıkta gündemimiz bu sıralar bildiğiniz gibi Kovid. Ama size Kovid’den daha tehlikeli ve daha ölümcül obeziteden bahsetmek istiyorum. Elbette günün birinde kovid gelip geçecek ama dikkat etmezsek obezite geçmeyecek.

Önlenebilir ölüm sebepleri arasında ikinci sırada olmasına rağmen bir salgın gibi büyüdüğü için en önemli ölüm sebeplerinden biri olacak.

Obezite Nedir? Vücut Kitle İndeksi Nasıl Ölçülür?

Obezite vücutta aşırı yağ birikmesidir. Bunun da belli kriterleri vardır. Bizim sık olarak kullandığımız ölçütü vücut kitle indeksidir. Vücut kitle indeksini hesaplamak için boyumuzu boyumuzla çarpıyoruz. Ortaya çıkan değeri kilomuza bölüyoruz. Eğer ortaya çıkan rakam 25’in üzerindeyse hafif kiloluyuz demektir. 18.5’in altındaysa zayıfız, 18.5-25 arasındai ise normal kilodayız, 25’in üzerindeyse hafif kilolu gruba giriyoruz. 30’un üzerinde ise burada obeziteden bahsediyoruz ve obez bir bireyiz demektir. 30-35 arası birinci derece obezite, 35’in üzeri ikinci derece obezite diyoruz. Bizim için tehlike çanlarının en çok çaldığı değer ise 40 üstü oluyor. Buna morbid obez diyoruz. 50’nin üzerine süper obez, 60’ın üzerinde ise süper süper obez adını veriyoruz.

Obezite Ameliyatları Ne Zaman Gerekir?

Vücut kitle indeksiniz 30’un üzerindeyse artık bir takım önlemler almamız gerekiyor demektir. Öncelikle biz bütün hastalarımıza bir diyetisyene gitmelerini öneriyoruz. Üst üste iki diyeti başarısız olmuş, 6 ayı geçen diyet denemeleri başarısız olmuşsa, vücut kitle indeksi 40’ın üzerine çıkmışsa artık tehlike çanları çalacak, işin içine önemli ek hastalıklar girmiş demektir. O zaman biz devreye girebiliyoruz. Biz hastalardan önce diyet yapmalarını istiyoruz. Direkt gel ameliyat edelim gibi bir yaklaşım söz konusu değil. 40 üstü morbid obezde ek hastalıklar var dedik. Tüp mide ameliyatı olabilir, şeker hastalığının ön planda olduğu hastalarda by-pass ameliyatlarını gündemimize alabiliyoruz. Peki ameliyatları kimlere yapıyoruz? Vücut kitle indeksi 40’ın üzerindeyse veya 35 üzerinde olup ek hastalıklar olması durumunda ki en sık gördüklerimizi diyabet, hiper tansiyon, uyku apnesi, bu durumlar işin içindeyse hastanın sağlığı açısından ameliyat gündeme gelir.

Aslında dünyada bu endikasyonlar biraz genişletildi. Eğer 30 üstü ve diyabet yeni başlamışsa artık ameliyat dünyada gündeme geliyor.

Yanlış Besleniyoruz

Dünyada dördüncü, Avrupa’da ise birinci sıradayız. Bunun birçok sebebi var. Yeme içme alışkanlıklarımız maalesef eskisi gibi geleneksel değil. Özellikle son 30-40 yıldır insanlarımız gıda endüstrisinin adeta bir saldırısı altında. Bir markete gittiğimizde olsun, reklamlarda olsun esas almak istediğimiz ürüne ulaşana kadar birçok abur cuburun arasından geçerekten bilinçaltımıza işlemesiyle yanlış besleniyoruz. Bizim beslenme şeklimizi yeniden düşünmemiz lazım. Gerekirse diyetisyen veya hekimden yardım almamız lazım. Bu konuda yeniden daha sağlıklı beslenmemiz, daha çok hareket etmemiz gerekiyor.

Bir araştırma örneğin telefonla günde bir saat meşgul olduğumuzu gösteriyor. Telefonu oturduğumuz yerden veya yatarak değil de konuşarak telefon görüşmelerimiz yapsak belki o bize günde bir saat yürüyüş imkanı olabilir. Telefonlarda uygulamalar var biliyorsunuz, 10 bin adım atmaya çalışıyoruz. Belki bu 10 bin adımı sırf telefonla konuşurken bile yürüyebiliriz.

Acaba Obez Birey Miyiz?

Kendimize bir dönüp bakmamız lazım. Biz acaba obez birey miyiz? Obeziteye doğru gidiyor muyuz? Vücut kitle indeksimizi mutlaka kontrol edelim.

Bu konuda 50-60 yıldır yapılan çok ciddi araştırmalar var. En önemlisi İsveç çalışması. 1980’den 2000’e kadar bin obez hasta üzerinde yapılmış ve 20 yıl boyunca bu hastalar takip edilmiş. Bir kısmı diyetle, bir kısmı ameliyat edilerek takip edilmiş. Sadece diyetle takip edilen morbid obezlerin maalesef 13 yıl erken öldüğü bu çalışmada gösteriliyor. O yüzden en güzeli hiç obez olmamak. Bu duruma düşmememiz lazım. Oldu ki 30’a geldik, o zaman doktorumuza başvuruyoruz. Bu konuda yapılacak şeyler var. Profesyonel yardım almamız gerekiyor.

Biz ekip olarak çalışıyoruz. Önce diyetisyenimiz var. Hastayı önce diyetisyene gönderiyoruz. Psikiyatr uzmanımız var. Niye acaba bir yeme, davranış bozukluğu mu var? Psikiyatrik başka bozukluklar veya hormonal bozukluklar olabilir. Bunları ortaya çıkarmamız gerekiyor. Obezite cerrahisi gündeme geldiğinde de bundan çekinmememiz gerekiyor. Bu konuda artık Türkiye’de çok deneyimli doktorlarımız, hastanelerimiz var. Bu konuda güvenerek, doktorunuzu da iyice araştırarak tercih yapmanız gündeme gelecektir.