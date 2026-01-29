Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde turladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde başardı
Şampiyonlar Ligi‘nde ilk kez uygulanan 8 haftalık lig aşaması sona erdi.
Temsilcimiz Galatasaray, Manchester City deplasmanında 2-0 kaybetmesine karşın lig aşamasını 20. bitirdi ve adını play-off turuna yazdırdı.
Manchester City, karşılaşmanın 10. dakikasında Jeremy Doku’nun asistinde Erling Haaland’ın attığı golle 1-0 öne geçti.
29. dakikada yine Jeremy Doku’nun asistinde Rayan Cherki skoru 2-0 yaptı.
Galatasaray, bu sonucun ardından 8 karşılaşmada 10 puanla 20. oldu ve 9-24. sıralar arasındaki takımlar arasında kendisine yer bularak play-off turuna yükseldi.
Şampiyonlar Ligi’ni ilk 8’de tamamlayan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükseldi.
Lig aşamasında 9-24. sıradaki takımlar arasında gerçekleşecek eşleşmeyle çift maç üzerinden eliminasyon usulü play-of turu oynanacak.
Temsilcimiz sarı-kırmızılıların rakibi, 30 Ocak Cuma TSİ 14:00’te çekilecek kurayla belli olacak.
Ekibimiz, play-off turundaki ilk maçını 17 veya 18 Şubat, rövanşı ise 24 veya 25 Şubat’ta oynayacak.
Cimbom, son 16 turuna kaldığı için 1 milyon Euro ekstra para ödülü alacak.
Böylece temsilcimiz Şampiyonlar Ligi’nden kazandığı para ödülü yaklaşık 23 milyon Euro’ya ulaşacak.