Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde turladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde başardı

Şampiyonlar Ligi‘nde ilk kez uygulanan 8 haftalık lig aşaması sona erdi.

Temsilcimiz Galatasaray, Manchester City deplasmanında 2-0 kaybetmesine karşın lig aşamasını 20. bitirdi ve adını play-off turuna yazdırdı.

Manchester City, karşılaşmanın 10. dakikasında Jeremy Doku’nun asistinde Erling Haaland’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

29. dakikada yine Jeremy Doku’nun asistinde Rayan Cherki skoru 2-0 yaptı.

Galatasaray, bu sonucun ardından 8 karşılaşmada 10 puanla 20. oldu ve 9-24. sıralar arasındaki takımlar arasında kendisine yer bularak play-off turuna yükseldi.

Şampiyonlar Ligi’ni ilk 8’de tamamlayan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükseldi.

Lig aşamasında 9-24. sıradaki takımlar arasında gerçekleşecek eşleşmeyle çift maç üzerinden eliminasyon usulü play-of turu oynanacak.

Temsilcimiz sarı-kırmızılıların rakibi, 30 Ocak Cuma TSİ 14:00’te çekilecek kurayla belli olacak.

Ekibimiz, play-off turundaki ilk maçını 17 veya 18 Şubat, rövanşı ise 24 veya 25 Şubat’ta oynayacak.

Cimbom, son 16 turuna kaldığı için 1 milyon Euro ekstra para ödülü alacak.

Böylece temsilcimiz Şampiyonlar Ligi’nden kazandığı para ödülü yaklaşık 23 milyon Euro’ya ulaşacak.

Erling Haaland gol perdesini böyle açtı – Video