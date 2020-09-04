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Sağlık

Trump ‘dan aşı açıklaması

ABD Başkanı Trump’dan coronavirüs aşı açıklaması geldi.

Photo of Hicran Hicran 9 saat önce
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ABD Başkanı Trump’dan coronavirüs aşı açıklaması geldi.

Trump, Coronavirüse karşı 3 aşı adayının son klinik aşamada olduğunu belirtti ve heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Trump, “Aşı belki ekim sonundan önce dağıtılır. Bunu seçimler yaklaştığı için değil, insanların hayatını kurtarmak istediğimiz için yapacağız.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania eyaletinde düzenlediği etkinlikte, seçmenlere hitap etti. Konuşmasında Joe Biden‘ı eleştiren Trump, aşı için de açıklamalar da bulundu.

Kovid-19’a karşı aşı geliştirilmesi konusunda ilerleme kaydedildiğini ve 3 aşı adayının son klinik aşamada olduğunu belirten Trump, “Aşı belki ekim sonundan önce dağıtılır Bunu seçimler yaklaştığı için değil, insanların hayatını kurtarmak istediğimiz için yapacağız.” dedi.

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