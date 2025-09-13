Charlie Kirk suikastının şüphelisi yakalandı

ABD’de Başkan Donald Trump’ın yakın müttefiki olarak tanınan aşırı sağcı gençlik aktivisti Charlie Kirk’ün Utah Valley University’deki konuşması sırasında öldürülmesine ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Yetkililer, 22 yaşındaki Tyler Robinson’ın cinayet, silah ve delil karartma suçlamalarıyla tutuklandığını duyurdu. Utah Valisi Spencer Cox, Robinson’un ailesinin onu ihbar ederek yakalanmasına yardım ettiğini belirterek “Hanımlar ve beyler, onu yakaladık” dedi.

Ailesine cinayeti itiraf etti

Vali Cox, Robinson’un saldırıdan önce giderek daha politikleştiğini ve aile yemeğinde Kirk’ün Utah’a geleceğinden söz ettiğini söyledi. Olay yerinde bulunan mermilerin üzerinde “Hey faşist! Yakala!” gibi ifadeler bulunduğu, Robinson’un bir arkadaşına sohbet uygulaması üzerinden engraved mermiler, dürbün ve havluya sarılı bir tüfekten bahsettiği mesajlar gönderdiği açıklandı. Robinson’un saldırıda kullandığı düşünülen .30 kalibre Mauser marka tüfeğin olay yerinden kaçarken geçtiği ormanlık alanda havluya sarılı halde bulunduğu da bildirildi.

Baba oğlunu FBI’a teslim etti

FBI’ın paylaştığı fotoğraflarda oğlunu tanıyan Robinson’un babasının, önce onun teslim olmasını reddettiğini ancak daha sonra fikir değiştirdiğini anlattığı aktarıldı. Baba, gençle birlikte çalışan bir gençlik papazına ulaştı ve o da U.S. Marshals ile temasa geçerek Robinson’un teslim olmasını sağladı. Şüphelinin saldırı günü üniversiteye gri bir Dodge Challenger ile geldiği ve yakalanırken üzerindeki kıyafetlerin de o gün giydikleriyle aynı olduğu belirtildi.

Charlie Kirk’ün eşi: “Dünyaya savaş çığlığı gibi yayılacak”

Saldırının ardından ilk kez konuşan Kirk’ün eşi Erika, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada “Charlie en çok çocuklarını ve beni severdi. Kocamın suikastından sorumlu olan kötülere sesleniyorum: Bu eşin çığlıkları dünyaya savaş çığlığı gibi yayılacak” dedi. Erika Kirk, Trump’a teşekkür ederek eşinin kampüs turları, radyo programı ve podcastini sürdürerek onun mirasını yaşatacağına söz verdi.

Ülke çapında büyük yankı

Siyasi şiddet tartışmalarını yeniden alevlendiren suikast, ülke genelinde büyük tepki topladı. Utah Valley University’de derslerin çarşamba günü yeniden başlayacağı, kampüste güvenlik önlemlerinin artırılacağı açıklandı. Başkan Trump ise Kirk’e ABD’nin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası vereceğini açıkladı.

“Gençlere yardım etmek istiyordu, bunu hak etmedi”

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha ile birlikte Kirk’ün cenazesini Arizona’ya uğurlarken “O gençlere yardım etmek istiyordu ve bunu hak etmedi. Gerçekten çok iyi bir insandı” dedi.

