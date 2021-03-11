Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020’de tespit edildi. İlk vakanın ardından salgına karşı büyük bir mücadele başladı. Son dönemde mutasyon ve rehavetle rakamlar yeniden artışa geçti. Milyonların en büyük arzusu bu hastalığın bir an önce sona ermesi. Salgının noktalanması içinse aşılar büyük öneme sahip. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının birinci yılında açıklamalarda bulundu.

Yerli aşı ne zaman kullanılacak son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında gelinen noktayı açıkladı. Bakan Koca, “Türkiye, büyük yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biri. Çin’deki üretici ile 50 milyon aşı anlaşmasını kasımda yaptık. Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız. Koronavirüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan hastalık haline gelmeyecek ama 2020’ye çöken kabus 2021’de aynı şekilde devam etmeyecek. Planladığımız gibi nüfusun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak, salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak” dedi.