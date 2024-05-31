“Ali Koç 83 milyon doları alacağını Sadettin Saran’ın yanında söyledi”

Fenerbahçe’de başkanlık yarışı öncesinde başkan Ali Koç ile başkan adayı ve eski başkan Aziz Yıldırım arasındaki gerginlik sürüyor. Ali Koç’un 83 milyon doları Aziz Yıldırım seçildiği takdirde geri isteyeceğini söyleyen gazeteci Ferudun Niğdelioğlu iddiasının arkasında.

TaktikManiaPlus YouTube kanalında Yusuf Kenan Çalık ile yaptığı programda iddialarını sürdüren Niğdelioğlu şunları söyledi:

Ali Koç 83 milyon doları alacak

“Fenerbahçe’nin geleceğini taşıyabilecek, döndürülebilir bir bütçesiyle birlikte bir kulüp haline getirmek için çabalayan insanlar hiç kalmadı.

Burada cesaret edip ben de girerim ben de bu işi döndürürüm diyen yok. Neden biliyor musun?

Sayın Ali Koç 3 iş adamıyla son bir buçuk 2 ayda yaptığı konuşma, isim anmayacağım buna da cevap verirse hani şerefsizdir diyor ya o 83 milyon doları alacağım sözüne.

Sadettin Saran’ın yanında söyledi

Sayın Ali Koç ben aynen iade diyorum kendisine. Bana kimse yazı yazdıramaz. Ben bilgi öğrenirim. Bak ben bilgi öğrenirim bu lafı nerede söyledin, Saadettin Saran’ın kendinin yanında söyledin.

Ben bu 83 milyon doları mümkün kılmam dedin. Bunu yapma bu tiyatrolara girmeyin.

O adamlar adamsa delikanlıysa çıkarlar derler ki ‘Evet Ali Koç bize Aziz Yıldırım aday olursa 83 milyon doları onun kullanmasını mümkün kılmayacağım’ demiştir derler.

Delikanlılarsa, adamlarsa. Ben bunu kendi yumurtlamadım.

Ben gazetemde yazdım, yazdığım yazının üzerine de herhalde Aziz Yıldırım tarafı almış okumuş değerlendirmiş olabilir. Star gazetesinde yazdığım tarih duruyor söylediğim yayın duruyor.

Aziz Bey’i sahaya ringe çekip kavga etmeye çalışan bir Ali Koç var. Aziz Bey de ona girmiyor.

Ali Koç mert bir insan değil

Tek bir cümle ya şampiyonluğu başkanlığa bin kere tercih ederim diyen ederim diyen bir Fenerbahçe başkanı, ben burada olduğum sürece bu kulübü şampiyon yapmayacaklar diyen Fenerbahçe başkanı, televizyona çıkıp Ebenim son dönemim diyen değil mi? Bunları söyledi.

Aday olacaktın da bunları neden söyledin?

Ben Ali Koç’un dürüst bir insan olmadığını, mert bir insan olmadığını düşünüyorum.

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