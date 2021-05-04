Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılar büyük öneme sahip. Son dönemde ülkemizde aşılama hızı düşse de önümüzdeki günlerde tedarik edilecek aşılarla haziran ayına kadar aşı sırasının 40 yaşa gelmesi planlanıyor. Pek çok kişi ise aşıların ne kadar etkili olduğunu merak ediyor.

Korona aşıları etkili mi?

Uzmanlar vatandaşlara hangi aşıyı bulurlarsa mutlaka sıraları gelince yaptırmaları gerektiğini belirtiyor. Sinovac, BioNTech ve kısa süre sonra ülkemize gelecek olan Sputnik V’nin güvenlik ve etkinlik açısından son derece önemli olduğu kaydediliyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırma aşıların önemini ortaya koydu. Korona geçiren ve ardından belli bir süre sonra aşı olanlarda antikorun 3 kat daha fazla oluştuğu ifade edildi. Doç. Dr. Günay Can, “Araştırmamız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki Sağlık çalışanları üzerinde Sinovac aşısını kısa ve orta vadedeki antikor etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Bu çalışmaya 345 sağlık çalışanı aldık. Bu araştırmaya alınan kişilerde birinci aşı sonrası 14’üncü gün, ikinci aşı sonrası 28’inci gün antikor düzeyine bakıldı. Araştırma sonrası sağlık çalışanlarının antikor düzeylerinin oldukça etkin olduğunu gördük. Takip ettiğimiz kişilerden sadece iki kişide antikor negatifliği söz konusu oldu. Bu da aşı etkinliğinin oldukça iyi olduğunu bize gösteriyor. Herhangi bir şekilde cinsiyet, yaş ve kilo farkı gözetmeden aşı oldukça yüksek düzeyde koruyuculuk sağlamaktadır” dedi.

Prof. Dr. Bekir Sami Kocazeybek ise, “Çalışma iki grup halinde sürdürüldü. Birinci grup enfekte olan sağlık çalışanı, ikinci grup ise hiç enfekte olmayan sağlık çalışanı olarak belirlendi. Bu iki gruba Sinovac aşıları yapıldı. Çalışma sonrası çarpıcı veriler ortaya çıktı. Birinci grupta enfekte olan 75 kişide antikor düzeyi 200’ün üzerinde çıktı. Ancak ikinci dozda bu antikorların yüzde 16 oranında düştüğünü görüldü. Ancak doğal antikorlardan sonra aşılama ile beraber antikorun üç kat arttığını belirledik. Buradan şu sonuca varabiliriz; Enfekte olan kişilerin vücudu virüsü tanıdığı için aşı sonrası antikor düzeyi yükseliyor. Aşılama gerçekten çok önemli. Hastalıktan koruma ve yoğun bakıma düşmeme konusunda elimizdeki tek silah aşılamadır” diye konuştu.