Nipah virüsü nedir? Dünya yeni bir salgınla karşı karşıya mı?

Hindistan’ın Batı Bengal’de yerleşim yerlerine yakın bölgelerde tespit edilen Nipah vakaları sonrası sağlık ekipleri alarma geçti. Yetkililer, hem hayvanlardan insana hem de insandan insana bulaşabilen virüsün, başlangıçta belirti vermese bile kısa sürede ağır solunum yolu sorunlarına, beyin iltihabına ve komaya kadar ilerleyebildiğini vurguluyor. Aşı ve kesin tedavinin bulunmadığına dair uyarılar, bölgede endişeyi büyüttü.

Batı Bengal eyaletinde ortaya çıkan ölümcül bir salgın şüphesi, sağlık sistemini alarma geçirdi. Yetkililer, büyük yerleşim alanlarına yakın bir bölgede tespit edilen vakalar sonrası virüsün yayılmasını önlemek için olağanüstü önlemler uygulamaya başladı.

Yarasa ve domuzlardan bulaşıyor, insandan insana geçebiliyor

Sağlık otoritelerinin verdiği bilgiye göre, Nipah virüsü eyalet başkenti Kalküta’ya yakın yerleşimlerde tespit edildi. İlk incelemelerde hastalığın kontrol altına alınabilmesi için acil temas taraması yapılmasına karar verildi ve risk grubunda yer alan kişiler izlemeye alındı. Salgın ihtimali üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında 180 kişiye test uygulanırken, 20 kişi önlem amacıyla karantinaya alındı.

Uzmanlar, Nipah virüsünün hayvanlardan insanlara geçebildiğini, özellikle yarasa ve domuzlar aracılığıyla bulaştığını, ayrıca insandan insana da yayılma riski taşıdığını vurguluyor. Hindistan genelinde yaygın olarak görülen meyve yarasalarının virüsün doğal taşıyıcısı olduğu biliniyor.

Sağlık personeli de Nipah virüsüne yakalandı

Press Trust of India’nın aktardığı bilgilere göre, hafta içinde üç yeni enfeksiyon doğrulandı. Bu vakalar arasında bir doktor, bir hemşire ve bir sağlık çalışanı bulunuyor. Daha önce Barasat’ta faaliyet gösteren özel bir hastanede görev yapan biri kadın biri erkek iki hemşirenin test sonuçlarının da pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Yetkililer, söz konusu hemşirelerden birinin durumunun kritik olduğunu, yüksek ateş ve ciddi solunum yolu belirtileri gösterdiğini bildirdi. Ağır durumdaki hemşirenin komaya girdiği, kısa süre önce ağır solunum yetmezliği yaşayan bir hastaya müdahale ettikten sonra sağlık durumunun hızla bozulduğu ifade edildi. Bu hastanın ise gerekli testler yapılmadan hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yetkililer, Nipah virüsüne yakalanan kişilerde başlangıçta herhangi bir belirti görülmeyebileceğini, ancak kısa sürede akut solunum yolu sorunlarının ortaya çıkabildiğini belirtiyor. Hastalık sürecinde yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma ve boğaz ağrısı gibi şikayetler görülebiliyor.

24-48 saat içinde komaya sokabiliyor

Ağır vakalarda virüsün beyinde iltihaplanmaya yol açtığı, 24 ila 48 saat içinde komaya neden olabildiği ve hastalığın ölüm oranının yüzde 40 ile 75 arasında değiştiği ifade ediliyor. Uzmanlar, Nipah virüsüne karşı halen onaylanmış bir aşı ya da etkili bir tedavi bulunmadığının altını çiziyor.

