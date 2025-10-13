Cumhurbaşkanı Erdoğan dev zirvede

Erdoğan Şarm El-Şeyh’te

Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze Barış Zirvesi’nde liderler buluştu. Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde 20’den fazla dünya liderinin katılacağı “Gazze Barış Zirvesi” öncesine Mısır’ın başkenti Kahire’de bir patlama meydana geldi. Patlamanın askeri bir üste olduğu ileri sürüldü. Mısır medyasına konuşan görgü tanıkları, yakınlardaki binaların camlarının kırıldığını ve yerin sarsıldığını aktardı. Mısır makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Erdoğan’dan Meloni’ye uyarı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Sisi tarafından karşılandı. Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye, “Sana sigarayı bıraktırmam lazım” esprisini yaptı. Zirvede ayrıca Emmanuel Macron (Fransa Cumhurbaşkanı), Abdulfettah es-Sisi (Mısır Devlet Başkanı), Keir Starmer (İngiltere Başbakanı) ve Şeyh Temim (Katar Emiri) yer alıyor.