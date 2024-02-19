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Feyza Altun gözaltına alındı!

Avukat Feyza Altun şeriata hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

NationalTurk19/02/2024
27 1 dakika okuma süresi
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Feyza Altun Gözaltında

X platformunda bir kullanıcıya yanıt verirken “Şeriate s..kayım” ifadelerini kullandığı için hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun gözaltına alındı.

Altun, geçtiğimiz gün X hesabından Farsça bir şiir yayınlamış; bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorum yapmıştı.

Yoruma yanıt veren Altun, “Şeriate s..kayım” diyerek karşılık vermişti. Altun, tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı sildi.

Kendisine yapılan bazı yorumlara tepki gösteren Feyza Altun “Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak” mesajı paylaşmıştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yaptığı paylaşımı gerekçe göstererek, TCK’nın 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Altun’a açılan soruşturmanın dayandırıldığı maddeyse şöyle diyor: “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Adliye koridorlarında “şeriat” sloganları

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NationalTurk19/02/2024
27 1 dakika okuma süresi
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