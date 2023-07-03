Alta Via del Sale: Alpler’in En Tehlikeli Yolu

Alta Via del Sale yolu dar ve genellikle bariyer yok. Yolun sakinleri köylüler ve manzaranın tadını çıkarmak isteyen maceraperestler.

Solda sarkık bir kayalık, sağda yüzlerce metrelik bir uçurum, arabadan iki karış daha geniş olmayan çakıllı bir yol. Bu tarife uyan yollar akla ilk önce Himalayalar ve And Dağları’nı getirir.

Ancak bu, Güney Amerika veya Asya’da bir keşif gezisi değil, Alpler’e bir gezi ve normal bir yol – ya da en azından İtalya’nın Fransa sınırındaki kuzeybatı ucunda yaşayanlar için.

Ordu, yaklaşık 150 yıl önce sınır kalelerini ve kışlaları buradaki zirvelere yapıştırmaya başladığından beri, Deniz Alpleri boyunca yoğun bir yokuş ve patika ağı var.

Bugün yollar huzurlu eğlence amaçlarına hizmet ediyor, ancak sürücüler için bolca macera sunuyor.

Alta Via del Sale: Ana rotada geçiş ücreti ve araba sınırı

Bu dağ pistlerinin açık ara en ünlüsü, “Upper Salt Road (Yüksek Tuz Yolu) olarak da bilinen Alta Via del Sale’dir.

Sürekli olarak 1800 metreden daha yüksek rakımdadır ve bazı bölümleri 2100 metreye kadar yükselir.

Bazen İtalya’da, bazen Fransa’da, Limone Piemonte’den Monesi di Triora’ya kadar yaklaşık 60 kilometre boyunca uzanır. Zikzaklı olduğu kadar da çakıllıdır.

Turistler için o kadar muhteşem ve dolayısıyla çekici ki, komşu topluluklar bu yolun yaklaşık 30 kilometrelik ana bölümünde bir geçiş ücreti sistemi getirdiler.

20 Euro’luk bir bilet ve günde birkaç yüz araç limiti ile çok kalabalık olmamasını sağlıyorlar. Salı ve Perşembe günleri rota yalnızca yürüyüşçülere ve dağ bisikletçilerine ait.

Yol cesaret istiyor

Dar yolda trafik iki yönlü aktığı için tehlikeler de artıyor.

Araba sayısı sınırlı olsa da her iki yönde de sürülebildiği için genellikle gecikmeler oluyor. Tekrar tekrar alternatif yerler aramalı ve bazen birkaç yüz metre geri manevra yapmalısınız.

Genellikle bariyer yoktur, bu nedenle iyi araba kullanabilmeniz ve buna göre arabanızı ve boyutlarını bilmeniz gerekir.

Denzel Alpine Road Guide, Alta Via del Sale için “Dağlara alışkın olanlar (ve) ortalamanın çok üzerinde sürüş becerileri olanlar için bile zor bir rota” uyarısını yapıyor.

Dağ çiftçisi nakliye aracıyla size doğru geldiğinde

Bir sonraki virajda bir Fiat Panda görene veya yerel bir dağ çiftçisi kamyonetle karşınıza çıkana kadar kendinizi arazi macerasında gizli bir keşif lideri gibi hissedersiniz.

Aceleniz varsa, Alta Via del Sale’de bir gün yeter. Ama sadece yola değil, panoramaya da bakmak istiyorsanız, molalar ve fotoğraflar çekiyorsanız ve bazen birkaç adım yürüyorsanız, en az bir geceleme planlamalısınız.

Vadide, örneğin geçidin eteğindeki yamaca kırlangıç ​​yuvası gibi yapışan, elektrikli arabalar için şarj istasyonlarının olduğu ve ünlü Tenda demiryolunun bir tren istasyonuna çıktığı büyüleyici, uykulu Tende’de geçirebilirsiniz. Diğer tarafta cazip Torino veya Nice tren yolculuğu.

Rifugio La Terza bölgede popüler bir dağ kulübesi. Rifugio’da ve Vino Rosso’da lezzetli yemeklerin tadına varın.

Alta Via del Sale web sitesinde tümü keşfedilmeye değer yarım düzine rota listeleniyor.

Böylece burada günlerce stres atabilirsiniz – ama aynı zamanda geziyi şık bir şekilde sonlandırabilir ve manzara genişleyene ve gökyüzünün mavisi ve Akdeniz’in masmavisi genişleyene kadar asfalt yollara doğru sonsuz gibi görünen serpantinlerden aşağı inebilirsiniz.

Alta Via del Sale hakkında daha fazla bilgi

Alta Via del Sale, İtalya’nın en kuzey-batısında ve Fransa’nın en güney-doğusunda yer alır ve İtalya’daki Limone Piemonte’nin hemen ötesinde başlar ve Torino’dan arabayla iki saatten biraz daha kısa bir mesafededir.

Asfaltsız rotanın ana kısmı 30 kilometre uzunluğunda ve 20 Euro ücret karşılığında haftanın beş günü araba ile kullanılabiliyor.

Bisikletle erişim 1 euro’dur. Grenzkammstraße salı ve perşembe günleri motorlu araçlara kapalıdır.

Hava ve yol koşullarına bağlı olarak tüm araçlarla gezi mümkündür.

Dört tekerlekten çekiş faydalıdır ancak gerekli değildir. Alta Via del Sale’in resmi web sitesinde, rotalar, olası kapanışlar ve ana rota için satın alınacak biletler hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Vadide, örneğin Limone Piemonte ve Tende’de veya dağda, örneğin Refugio La Terza’da gecelik konaklama yerleri vardır.

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