Avrupa’nın En Ucuz Kayak Merkezleri: Top 8

Avrupa’nın en ucuz kayak merkezleri, paranızın karşılığında sizlere keyifli ve tasarruflu bir kayak tatili imkanı sunuyor.

İşte Avrupa’nın en ucuz kayak merkezleri; Avrupa’nın en ucuz kayak merkezleri listesine göz atmadan tatil planı yapmayın.

1. Les Houches, Fransa

Yoğun sezonda Chamonix’te ski pass ücretinin 300 € civarında olduğunu düşünürsek, vadinin biraz aşağısında kayak yaparak derli toplu bir tasarruf yapmış olursunuz. Les Houches’ta, Mont Blanc Vadisi’nin destansı manzarasına sahip, 950 m ile 1.900 m arasında değişen kayak pistleri de mükemmel. Chamonix’in kayak alanları ise sadece 8 km uzaklıkta.

Ortalama ski pass ücretleri günlük 47, 6 günlük 235 euro civarında.

2. Vogel , Slovenya / Avrupa’nın En Ucuz Kayak Merkezleri

Çiftler veya aileler için ideal bir yer olan bu Sloven noktası, gerçekten güzel ve huzurlu bir kayak alanı. Bohinj Gölü’ne bakan Vogel, Triglav milli parkının bir parçası. Modern teleferik, insanları birkaç dakika içinde göl kenarından dağlara çekerek, kayakçıların pist dışı keşifler için geniş bir fırsat sunan büyük ölçüde ağaçsız araziye erişmesine izin veriyor. Bir saat uzaklıktaki başkent Ljubljana’ya günübirlik bir gezi de mümkün. Günlük ski pass ücreti ortalama 35 euro.

3. Jasná Nízke Tatry, Slovakya

Jasná Nízke Tatry, Chopok Dağı’nın her iki tarafında konumlanan Slovakya’nın en büyük kayak merkezidir. Yeni başlayanlar ve profesyoneller bu ucuz kayak merkezinde hayal kırıklığına uğramayacaklar. Ancak, az bilinen bir kar sporları destinasyonu olması, kalitenin eksik olduğu anlamına gelmez. Tam tersi: büyük kalabalıkların olmadığı birinci sınıf kayak tesisleri bulacaksınız. Günlük ski pass ücreti 59 euro.

4. Livigno , İtalya

Gümrüksüz bölge Livigno, orta seviye kayakçılar için mükemmel eğimler sunar. Ancak ileri düzey kayakçılar ve snowboardcular için de uygun pistler var.

Livigno’nun en büyük cazibe merkezlerinden biri, profesyonel boyutta atlayışlara müsait olan arazi parkı. Yamaçlarda ve çevresinde yiyecek ve içecek fiyatları çok makul. Günlük ski pass 52, 6 günlük ise 259 euro.

5. Söll, Avusturya

Söll, Tirol’de genellikle Kitzbuhel’in gölgesinde kalan küçük bir köydür. Bu da hala nispeten sessiz ve uygun fiyatlı olduğu anlamına gelir. Bu nedenle aileler ve yeni kayakçılar için pratik olarak mükemmeldir. Bu tesis, Avusturya’nın en büyük bağlantılı kayak pistleri ağı olan Ski Welt’in bir parçasıdır. Söll, Elmau ve Westendorf, yerel restoranlar ve pastanelerle komşu olan küçük bir dağ evi veya kayak oteli bulmak için harika yerlerdir.

Tirol’ün bir diğer popüler tarafı da nefis hamur işleri. Söll’de dört farklı fırın var, bu yüzden yokuşlardan çıktığınızda da kiachl’ı (geleneksel kızarmış hamur) denemeniz gerekecek.

Kayak kartı için ortalama ücret: Günlük 51,50, altı günlük 245 euro.

6. Grandvalira, Andora

Avrupa’nın çoğu Alplerin merkezine uçarken, Fransa ve İspanya’dan bazı yerliler güneybatıda kalıyor. Pireneler dağ silsilesi, Alpler kadar olmasa da mükemmel manzaralara sahip. Grandvalira, Pireneler’deki en büyük kayak merkezi olmasına rağmen, burada kayak ve snowboarddan çok daha fazlası var. Günlük ski pass 56 euro.

7. Borovets, Bulgaristan

Bansko ve Pamporovo ile birlikte Borovets kayak merkezi, pazarlık avcıları için idealdir. Canlı, ucuz ve neşeli bir kasaba olan Borovets, Bulgaristan’ın en eski kayak merkezi. Rila Dağları’nda yaklaşık 1.300 m’de yuvalanmış, üç ayrı bölgeden oluşuyor.

Dağın üst yarısı yeni başlayanlar ve orta seviyeler için ideal olan birçok geniş açık pist sunar. Günlük ski pass sadece 38 euro.

8. Poiana-Brasov, Romanya

Poiana Brasov, Romanya’nın en büyük dağ beldesidir ve kesinlikle en güzellerinden biridir. Çam ağaçlarıyla çevrili masalsı yamaçlar, kayak yapmak için mükemmel. 24 km’den fazla kayak pistiyle burada keşfedilecek çok şey var. Yakındaki köyde, geceleri sizi sıcak tutan geleneksel Rumen yemekleri ve sıcak şarap sunan çok sayıda konaklama seçeneği ve restoran bulunuyor. Yamaçtan uzakta günübirlik geziler arıyorsanız, ortaçağ kenti Brasov’dan sadece 14km ve Drakula’nın Şatosu’ndan 23km uzaktasınız. Günlük Ski pass ücreti 30 euro civarında.

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